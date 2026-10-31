Fabinho ailesiyle Trabzon Akvaryumu'nda deniz dünyasını keşfetti

fabinho'nun akvaryum ziyareti:

Fabinho Henrique Tavares, eşi Rebeca Tavares ve çocuklarıyla birlikte Trabzon Akvaryumu'nu gezdi. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, ailesiyle birlikte geçirdiği bu kısa ziyarette akvaryumun sunduğu su altı yaşamını yakından keşfetti ve sergiler önünde fotoğraf çektirdi.

renkli su altı canlılarıyla keşif:

Akvaryumun farklı bölümlerinde sergilenen deniz canlıları, aileye görsel açıdan zengin bir deneyim sundu. Fabinho ve yakınları, tankların önünde durup canlıları izlerken çocukların merakı dikkat çekti; ziyaret sırasında sakin ve keyifli anlar kaydedildi.

aile anıları ve kısa mola:

Ziyaret, hem eğitici hem de dinlendirici bir aile etkinliği olarak öne çıktı. Fabinho, Rebeca ve çocukları, gezinin anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirip birlikte vakit geçirdi. Bu tür geziler, oyuncunun saha dışındaki özel yaşamına dair samimi bir kare sunuyor.

TRABZONSPOR’UN YILDIZ FUTBOLCUSU FABİNHO HENRİQUE TAVARES, EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE TRABZON AKVARYUMU ZİYARET ETTİ.