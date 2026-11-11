Dünyanın liderleri Antalya'da buluşuyor: COP31'de 6 kıta, 95 ülke, 102 lider

zirveye genel bakış:

Türkiye ilk kez, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'daki COP31 Alanı'nda düzenlenen zirve, 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiriyor. Zirvenin en önemli etkinliklerinden biri olan COP31 Liderler Zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde Mavi Bölge'deki Anadolu salonunda gerçekleştirilecek.

açılış programı ve kültürel sunumlar:

Açılış programında konuşma yapacak isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve COP31 Başkanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yer alıyor. Programda ayrıca Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albenese ve Brezilya Devlet Başkanı ve COP30 Başkanı Lula Da Silva gibi liderlerin konuşmaları planlanıyor.

Türkiye'nin ev sahibi vurgusunu taşıyan açılışta, Anadolu Ateşi grubunun Türkiye'nin yedi bölgesinin halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren gösterisi yer alacak. Gösteri, Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla başlayıp tüm bölgelerin halayla buluşmasıyla sona erecek ve zirvenin ilk gün teması olan Sıfır Atık mesajını sahne aracılığıyla iletecek. Ayrıca Türkiye'nin vurguladığı "UYGULAMA COP'U" mesajı özel bir filmle sunulacak ve zirvenin resmi şarkısı "Let’s COP" liderlerin beğenisine sunulacak.

lider katılımcılar:

Zirveye 6 kıtadan, 95 ülketen toplam 102 liderin katılımı bekleniyor. Lider düzeyinde katılım gösteren ülkeler arasında şunlar yer alıyor: Avusturya, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu.

Programın öğle saatlerinde başlaması planlanırken, açılış konuşmaları, kültürel sunumlar ve Türkiye'nin hazırladığı klipler zirvenin ilk gününde öne çıkan başlıkları oluşturuyor. COP31 Liderler Zirvesi, taraf devletler ve küresel aktörlerin iklim uygulamalarına dair mesajlarını doğrudan lider düzeyinde paylaşacakları önemli bir platform niteliği taşıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ZİRVESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ANTALYA'DA BUGÜN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE COP31 LİDERLER ZİRVESİ DÜZENLENECEK. ZİRVEYE BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES'İN YANI SIRA 95 ÜLKEDEN 102 LİDER KATILACAK.