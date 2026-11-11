Erzincan'da güneş fırsatı: yetiştiriciler merada yem tüketimini kısıyor

Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından havanın yeniden güneşli seyretmesi, küçükbaş hayvan yetiştiricileri için fırsat yarattı. Kentte özellikle yüksek kesimler ve köylerde karın erimesiyle birlikte sürüler meralara çıkarıldı.

meraların kısa vadeli yararı:

Üreticiler, açık havada otlatmanın hazır yem tüketimini azaltma ve dolayısıyla maliyetleri düşürme açısından öncelikli olduğunu söylüyor. Meralarda doğal beslenme, yem stoklarına olan ihtiyaçta geçici de olsa rahatlama sağlıyor ve işletme giderlerinde doğrudan tasarruf imkanı sunuyor.