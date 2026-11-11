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Erzincan'da güneş fırsatı: yetiştiriciler merada yem tüketimini kısıyor

Erzincan'da kar sonrası havanın açmasıyla küçükbaş yetiştiricileri sürülerini meraya çıkarıp hazır yem tüketimini azaltarak yem giderlerini düşürmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 08:36

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 08:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da güneş fırsatı: yetiştiriciler merada yem tüketimini kısıyor

Erzincan'da güneş fırsatı: yetiştiriciler merada yem tüketimini kısıyor

Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından havanın yeniden güneşli seyretmesi, küçükbaş hayvan yetiştiricileri için fırsat yarattı. Kentte özellikle yüksek kesimler ve köylerde karın erimesiyle birlikte sürüler meralara çıkarıldı.

meraların kısa vadeli yararı:

Üreticiler, açık havada otlatmanın hazır yem tüketimini azaltma ve dolayısıyla maliyetleri düşürme açısından öncelikli olduğunu söylüyor. Meralarda doğal beslenme, yem stoklarına olan ihtiyaçta geçici de olsa rahatlama sağlıyor ve işletme giderlerinde doğrudan tasarruf imkanı sunuyor.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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