Yeniköy'de yasa dışı avcılığa müdahale: 3,5 ton kum şırlanı kurtarıldı

yeniköy sahilinde ortak denetim yürütüldü

Karacabey ilçesi Yeniköy sahilinde gerçekleştirilen ortak denetimde, yasak bölge olduğu tespit edilen alanda avlandığı belirlenen deniz ürünlerine yönelik müdahale yapıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda yaklaşık 3,5 ton kum şırlanı ele geçirildi.

ele geçirilenlerin durumu:

Denetimde bulunan kum şırlanlarının bir bölümü canlı olarak tespit edildi. Canlı olduğu belirlenen bireyler, ekiplerin titiz çalışmasıyla doğal yaşam alanlarına geri kazandırılmak üzere yeniden denize bırakıldı.

iş birliği ve uygulama detayları:

Operasyon, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Yeniköy Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Denetimlerde, bölgenin yasak avlama alanı olduğunun tespiti üzerine ilgili usuller uygulanarak ele geçirilen sahipsiz kum şırlanlarına müdahale edildi.

Yetkililer, yasak bölge ve koruma kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerken, canlı bulunan deniz canlılarının doğal ortamına geri bırakılmasının hayati önemde olduğunu belirtti.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMDE, YASAK BÖLGEDE AVLANDIĞI BELİRLENEN YAKLAŞIK 3,5 TON KAÇAK KUM ŞIRLANI ELE GEÇİRİLDİ. CANLI OLARAK ELE GEÇİRİLEN KUM ŞIRLANLARI YENİDEN DENİZE BIRAKILDI.