Dur ihtarına uymadı, yakalandığında 242 bin lira ceza gördü

Olayın gelişimi:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, sürücünün dur ihtarına uymadığı ve motosikletle kaçtığı bildirildi. Ekiplerin takibi sonucu araç, Yağcı Gacar Kavşağı'nda durdurularak sürücüsü yakalandı.

Yapılan tespitler:

Kontrollerde motosiklette bir dizi eksiklik ve usulsüzlük belirlendi. Motosikletin plakasının bulunmadığı, sürücünün ehliyetsiz olduğu ve araçta şase numarasının silinmiş olduğu kaydedildi. Bu tespitler doğrultusunda sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 242 bin lira idari para cezası uygulandı.

İnceleme ve prosedür:

Olayla ilgili olarak asayiş ekipleri, şase numarası silinmiş motosiklet hakkında soruşturma başlattı. Yetkililer, delillerin toplanması ve mevzuata uygun işlemlerin yürütülmesi için gerekli incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Güvenlik kaynakları, dur ihtarına uymamanın takip ve ek tespitlere yol açtığını; plakasız, ehliyetsiz ve teknik olarak kurallara uygun olmayan araçların trafikte risk oluşturduğunu vurguladı. Olay, bölgedeki denetimlerin etkinliği ve trafik güvenliği uygulamalarının önemini tekrar gündeme getirdi.

POLİSTEN KAÇTI, 242 BİN LİRA CEZADAN KURTULAMADI