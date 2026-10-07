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Dur ihtarına uymayıp ağaç ve konteynere çarpan sürücü ben terörist miyim diye tepki gösterdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, 5 kilometrelik kaçışın ardından konteynere ve ağaca çarpıp yakalandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:59

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dur ihtarına uymayıp ağaç ve konteynere çarpan sürücü ben terörist miyim diye tepki gösterdi

Olayın gelişimi:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerinin rutin denetimi sırasında, sürücü M.Y. idaresindeki 54 ABT 434 plakalı Mercedes marka otomobilin Doğu Karadeniz Caddesi'nde dur ihtarına uymadığı bildirildi. Ekiplerin takibe başladığı araç, yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçışını sürdürdü.

Kovalamaca ve kaza:

Takip sırasında sürücünün kontrolünü kaybedip yol üzerindeki çöp konteynerine ve ardından ağaçlara çarptığı, kaza sonucunda aracın durduğu belirtildi. Olay Kabakoz Mahallesi'nde son buldu ve kaza anına ilişkin görüntüler araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözaltı ve işlemler:

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan M.Y., ters kelepçelenerek gözaltına alındı ve işlemler için karakola götürüldü. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Gözaltına alınırken polis ekiplerine tepki gösteren M.Y.'nin "Ben terörist miyim" dediği anlar kayıtlara geçti.

Olayda yaralanma veya başka bir can kaybı bilgisi paylaşılmadı. Polis ekiplerinin takip ve gözaltı sürecine ilişkin görüntüler, olayın akışını belgeleyerek soruşturma sürecine ışık tutuyor.

KOVALAMACA, BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

KOVALAMACA, BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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