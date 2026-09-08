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Dursunbey’de kırsal ulaşımda konfor artışı: 6 bin 100 metrelik yol sathi kaplamayla yenilendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey'in Davutlar ile Göbül kırsal mahallelerini bağlayan 6 bin 100 metrelik yolu sathi kaplama ile yeniledi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Dursunbey’de kırsal ulaşımda konfor artışı: 6 bin 100 metrelik yol sathi kaplamayla yenilendi

Davutlar-Göbül bağlantı yolu modern yüzüne kavuştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey ilçesinin Davutlar ve Göbül kırsal mahallelerini birbirine bağlayan ulaşım aksında kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, bölgedeki yıllardır süren yıpranma ve yaz aylarında yoğunlaşan toz sorununu ortadan kaldırmak için 6 bin 100 metrelik güzergâhta sathi kaplama uygulamasını tamamladı.

çalışmanın kapsamı:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından başlatılan asfalt seferberliği kapsamında yürütülen çalışma, ilçede devam eden programın bir parçası oldu. Çalışmalar, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından planlandığı şekilde sathi kaplama yöntemiyle uygulandı. Amaç, yolu hem daha dayanıklı hale getirmek hem de sürüş güvenliğini artırmak ve mahalle sakinlerinin ulaşım konforunu yükseltmek olarak belirtildi.

mahallenin tepkisi ve beklenen etkiler:

Göbül Mahallesi Muhtarı Halil İnan, yol sorununun yıllardır devam ettiğini vurgulayarak memnuniyetini dile getirdi: "Yıllardır çözülemeyen, toz içinde yaşayan mahallemizin asfalt çalışmasını Allah’a şükür şu anda başlatmış bulunmaktayız. Halkımız ve mahallemiz asfalta ulaştı. Mahallem ve şahsım adına Ahmet Başkan’a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Yolda önceki durum nedeniyle araç kullanmakta zorlandığını belirten Recep Savran ise, "Arabamla bu yola inemiyordum. İnersem de arabamı yıkamak zorunda kalıyordum. Ahmet Başkan’ıma çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mahallemizin yolunu, asfaltını yapıyor" sözleriyle çalışmanın yerel yaşamı kolaylaştıracağını ifade etti.

Engelli ulaşımı konusunda yaşanan sıkıntıya da dikkat çeken Ersin Cankurt, "Bu yol konuda mağduriyet yaşıyorduk. Aynı zamanda oğlumuz engelli olduğu için engelli aracı da girip çıkıyordu. Kimse de araçla girmek istemiyordu. Bizim talebimizi dikkate alıp, sesimizi duyduğu için Ahmet Başkan’a çok teşekkür ediyoruz" diyerek çalışmanın sosyal etkilerine işaret etti.

Yetkililer, tamamlanan sathi kaplama sayesinde yolun dayanıklılığının artacağını, sürüş güvenliğinin yükseleceğini ve toz şikayetlerinin önemli ölçüde azalacağını belirtiyor. Projenin, ilçe genelindeki ulaşım standartlarını yükseltme hedefindeki adımlardan biri olduğu vurgulanıyor. Bu sayede mahalle sakinlerinin günlük yaşam ve ulaşım konforunun iyileştirilmesi amaçlanıyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR DURSUNBEY’DE YOLLARA ASFALT ATIYOR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR DURSUNBEY’DE YOLLARA ASFALT ATIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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