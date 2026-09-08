Kentin sokaklarında gece gündüz asfalt seferberliği

Kilis Belediyesi sahada:

Kilis Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla kent genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda programlı ve koordineli biçimde çalışarak ulaşımda süreklilik sağlamayı hedefliyor.

Hedef: konfor ve güvenlik:

Belediye yetkilileri, yürütülen çalışmaların yolları daha güvenli ve modern hale getirmeye yönelik olduğunu belirtiyor. Amaç, vatandaşların günlük ulaşımındaki aksaklıkları en aza indirmek ve sürüş konforunu artırmak olarak ifade ediliyor.

Süreklilik: saha vurgusu:

Kilis Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Hafta içi, hafta sonu demeden Kilis için sahadayız denildi. Açıklamada ayrıca çalışmaların kent genelinde ve her sokağı ve mahallesinde devam edeceği belirtildi, ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığı vurgulandı.

KİLİS’TE ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR