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Kentin sokaklarında gece gündüz asfalt seferberliği

Kilis Belediyesi, hafta içi ve hafta sonu sahada kalarak kent genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor; hedefleri güvenli, konforlu yollar.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Kentin sokaklarında gece gündüz asfalt seferberliği

Kilis Belediyesi sahada:

Kilis Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla kent genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda programlı ve koordineli biçimde çalışarak ulaşımda süreklilik sağlamayı hedefliyor.

Hedef: konfor ve güvenlik:

Belediye yetkilileri, yürütülen çalışmaların yolları daha güvenli ve modern hale getirmeye yönelik olduğunu belirtiyor. Amaç, vatandaşların günlük ulaşımındaki aksaklıkları en aza indirmek ve sürüş konforunu artırmak olarak ifade ediliyor.

Süreklilik: saha vurgusu:

Kilis Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Hafta içi, hafta sonu demeden Kilis için sahadayız denildi. Açıklamada ayrıca çalışmaların kent genelinde ve her sokağı ve mahallesinde devam edeceği belirtildi, ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığı vurgulandı.

KİLİS’TE ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

KİLİS’TE ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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