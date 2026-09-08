Ankara temaslarında malatya için raylı sistem ve yeniden imar ön plana çıktı

Ankara görüşmelerinin odağı:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ankara temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek şehirde hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında kapsamlı bir dosya sundu. Toplantıda özellikle fizibilite çalışmaları tamamlanan Raylı Sistem Hattı Projesi ile Malatya'nın yeniden ihya ve imar süreci ön plana çıktı.

Sami Er, görüşmede Malatya'ya verilen ilgi ve desteğin önemine dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Er, "Her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya’mıza göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Malatya’nın yeniden ihyası, imarı ve daha güçlü bir şehir olarak geleceğe hazırlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

TOKİ ile konut ve yeniden imar çalışmaları:

Ziyaretler kapsamında Başkan Er, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile bir araya geldi. Görüşmede Malatya'da devam eden ve planlanan konut, iş yeri ile şehirleşme çalışmaları ele alındı; ayrıca 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden ihya ve imar süreci değerlendirildi. Er, TOKİ'nin sürece sağladığı katkılardan dolayı Sungur'a teşekkür ederek, devam eden projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan adımlar hakkında istişarelerde bulundu.

Kentsel dönüşüm ve şehircilik projeleri:

Ankara ziyaretinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile yapılan görüşmelerde deprem sonrası şehir merkezinin yeniden yapılandırılması, kentsel dönüşüm çalışmaları ve Malatya’nın geleceğine yönelik şehircilik projeleri kapsamlı şekilde ele alındı. Başkan Er, kentin daha güvenli, modern ve dirençli bir yapıya kavuşması için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceğini vurguladı.

Görüşmelerde Raylı Sistem Hattı Projesi'nin şehir içi ulaşımda yaratacağı etki, fizibilite sonuçları ve önceliklendirme meseleleri masaya yatırıldı. Yerel yönetim ile merkezi kurumlar arasındaki koordinasyonun hızlandırılması ve projelerin ivme kazanması gerektiği üzerinde duruldu.

Sağlık alanında temaslar:

Başkan Er'in temasları arasında Sağlık Bakanlığı ziyaretleri de yer aldı. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü görevine atanan Malatyalı hemşehrimiz Kenan Volkan Demirel tebrik edilerek yeni görevinde başarılar dilendi. Ziyarette Malatya'daki mevcut sağlık hizmetleri durumu ve sağlık alanında ihtiyaç duyulan çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Genel çerçevede Ankara temasları, Malatya'nın yeniden ihyası, ulaşım altyapısı ve kentsel dönüşüm önceliklerinin merkezi düzeyde takibi açısından önem taşıyor. Başkan Er, ilerleyen dönemde yapılacak projelerde ilgili kurumlarla koordinasyonu sürdürme kararlılığını yineliyor ve ilçe ile kent ölçeğinde planlanan yatırımların hızlandırılması için destek arayışlarını sürdüreceklerini belirtti.

BAŞKAN SAMİ ER’DEN ANKARA’DA MALATYA İÇİN YOĞUN TEMAS