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Çayırköy'e modern buluşma alanı: kültür merkezi yenilemesi tamamlanıyor

İlhan Geçit, yenileme tamamlanan Çayırköy Kültür Merkezi'nin yakın zamanda halkın kullanımına açılacağını ve sosyal yaşamı güçlendireceğini söyledi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:41

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çayırköy'e modern buluşma alanı: kültür merkezi yenilemesi tamamlanıyor

Çayırköy kültür merkezinde inceleme tamamlandı:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Çayırköy Mahallesi'ni ziyaret ederek kapsamlı yenileme çalışmaları süren Çayırköy Kültür Merkezini yerinde inceledi. Başkan Geçit, binada yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak merkezinin vatandaşların kullanımına sunulacağını bildirdi.

Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda başlatılan proje, Yeşilyurt Belediyesi'nin "kültürel belediyecilik" yaklaşımının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Belediyenin amaçları arasında mahallelerde sosyal yaşamı canlandıracak, farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve dayanışmayı artıracak mekanlar oluşturmak yer alıyor.

yenileme kapsamı ve uygulamalar:

Çalışmalar, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü uhdesinde gerçekleştirildi. Binanın genelinde oluşan yıpranmalar giderildi, yapısal sorunlar ele alındı ve kullanım konforu artırıldı. Yapılan müdahaleler arasında iç ve dış cephe bakım-onarımı, aydınlatma yenilemeleri ve çevre düzenlemeleri bulunuyor.

Merkezin iç düzeninde oturma alanları, mutfak, depo, WC ve lavabolar oluşturuldu. Ayrıca binanın önüne, farklı hava koşullarında da kullanım olanağı sağlayacak bir sundurma yapıldı. Tüm düzenlemelerde merkezde gerçekleştirilecek çok amaçlı etkinlikler göz önünde bulunduruldu.

vatandaşlara sunacağı imkanlar:

Yenileme tamamlandığında Çayırköy Kültür Merkezi, düğünler, mahalle toplantıları, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek. Merkez, farklı yaş gruplarından vatandaşların aynı çatı altında buluşmasına imkân sağlayacak ve mahalle kültürü ile komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine katkı sunacak.

Başkan Geçit, ziyaretinde hem vatandaşların taleplerini dinledi hem de yapılan işleri yerinde inceledi. Söz konusu merkezin acil durumlarda toplanma alanı olarak kullanılabilecek şekilde dizayn edildiğini vurguladı. Başkanın açıklamasında, mahalle ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek hizmetlerin bu doğrultuda şekillendirildiği ifade edildi:

"Yeşilyurt’umuzun ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizin beklenti ve talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Daha önce Çayırköy Mahallemize gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz, burada bulunan mevcut binanın yeniden düzenlenerek mahalle halkının kullanımına sunulmasını talep etmişlerdi. Bizler de bu talebi değerlendirerek gerekli planlamalarımızı yaptık ve binanın tadilat çalışmalarına hız verdik. Düğün, mahalle toplantıları, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi farklı organizasyonlara da ev sahipliği yapacak şekilde dizayn edilen Kültür Merkezimiz, aynı zamanda herhangi bir olumsuz durumda vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde bir araya gelebileceği bir toplanma alanı olarak da kullanılabilecek. İnşallah yakın bir zamanda yenileme çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İnsanlarımızın bir araya geleceği, çeşitli etkinliklerini gerçekleştireceği, birlik ve beraberlik içerisinde güzel vakit geçireceği modern bir alanı mahallemize kazandırıyoruz. Hemşerilerimizin talep ettiği hizmetleri hayata geçirmek, mahallelerimizin sosyal hayatına katkı sunmak ve Yeşilyurt’umuzun her noktasında yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Belediye yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından merkezde çeşitli kurslar, toplantılar ve etkinlik programlarının düzenleneceğini belirtti. Yenilenen bina, mahalle halkının günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak bir sosyal donatı alanı olarak planlandı.

Çayırköy Mahallesi sakinleri, merkez hizmete girdiğinde hem sosyal bir buluşma noktası kazanacak hem de mahalle dayanışması ve kültürel faaliyetler açısından yeni olanaklara erişmiş olacak.

BAŞKAN GEÇİT, ÇAYIRKÖY KÜLTÜR MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

BAŞKAN GEÇİT, ÇAYIRKÖY KÜLTÜR MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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