Duruşma sonrası Gaziantep'te Yavuz'tan Netanyahu ve 35 sanık hakkında suç duyurusu

Duruşma sonrası Gaziantep'te Sumud Filosu aktivisti Yavuz’un açıklaması

Sumud Filosu aktivisti ve gazeteci Yaşar Yavuz, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Gaziantep Adliyesi’nden katıldı ve duruşma ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Yavuz, 2025 yılı eylül ayında Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla denize açıldıklarını ve bu seferin ardından başlatılan hukuki süreci anlattı.

Sumud Filosu iddiaları:

Yavuz, Global Sumud Filosu aktivistleriyle birlikte 2025 yılının eylül ayında Gazze’ye insani yardım götürmek için Akdeniz’e açıldıklarını belirtti. Açıklamaya göre, 1 Ekim 2025 tarihinde uluslararası sularda seyrederken İsrail güçleri tarafından gemilere müdahale edildi. Yavuz, gemilerinin İsrail egemenlik alanında olmadığını, uluslararası sularda bulunduklarını vurguladı ve buna rağmen eli silahlı güçlerin gemilere çıktığını, kontrolü zorla ele geçirip aktivistleri alıkoyduklarını söyledi.

Yavuz, aktivistlerin önce zorla Aşdod Limanına götürüldüğünü, burada saatler süren sorgulamaların ardından Negev Çölü’ndeki Ketziot Cezaevine sevk edildiklerini anlattı. Üç gün boyunca cezaevinde tutulduklarını, bu süre içinde fiziki ve psikolojik işkence, hakaretler, ölüm tehditleri ve temel hak ihlallerine maruz kaldıklarını iddia etti. Bu gerekçeyle İsrailli failler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Hukuki süreç ve uluslararası çağrı:

Yavuz, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kayıtlı dosyanın 2026/108 Esas sayılı olduğunu, bu çerçevede önce yakalama kararı çıkarıldığını ve ardından kırmızı bülten talep edildiğini hatırlattı. Ayrıca, söz konusu süreçte başta Binyamin Netanyahu ve Ben-Gvir olmak üzere toplam 35 sanık hakkında hukuki takibin sürdüğünü ifade etti.

Yavuz, Türkiye’nin attığı adımı dünyada zulme uğrayanlar için bir umut ışığı olarak değerlendirdi ve uluslararası yargı mercilerine çağrıda bulundu: hukukun güçlülerin karşısında susturulmaması gerektiğini, cezasızlığın sadece geçmiş suçları örtmeyeceğini, aynı zamanda gelecekteki suçlara cesaret vereceğini vurguladı.

Konuşmasında ayrıca Gazze’deki can kayıplarına değinen Yavuz, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde 21 bin 283’ü çocuk olmak üzere 73 bin 470 kişinin İsrail güçleri tarafından katledildiğini; bunun içinde 450’sinin yeni doğmuş bebek, binin üzerinde kişinin ise bir yaşını dahi doldurmamış çocuklar olduğunu belirtti.

Yavuz, bugün adliyede bulunmalarının yalnızca kendi yaşadıkları ihlallerin hesabını sormakla sınırlı olmadığını; Gazze’de işlenen ağır suçların da cezasız kalmamasını istediklerini söyledi ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ekledi.

Sumud Filosu aktivisti gazeteci Yaşar Yavuz'dan Netanyahu'ya suç duyurusu