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Dusart'la yeni rota: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda taze başlangıç

TBF, 48 yaşındaki Fransız antrenör Frederic Dusart'ı A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenörü ilan etti; hedef FIBA 2027 eleme turları.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Dusart'la yeni rota: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda taze başlangıç

Dusart'la yeni rota: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda taze başlangıç

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın başantrenörlüğüne Frederic Dusart'ın getirildiğini açıkladı. Federasyonun duyurusuna göre 48 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, ay-yıldızlı ekibi FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2. Tur Elemeleri'ne hazırlayacak.

dusart'ın kariyer başlangıcı ve fransa dönemi:

Dusart, profesyonel antrenörlük kariyerine 2005 yılında Fransa'nın ESBVA-LM Villeneuve d'Ascq takımında yardımcı antrenör olarak başladı. 2012'de aynı kulüpte başantrenörlüğe yükselen Dusart, 2012-2019 döneminde takımıyla önemli başarılara imza attı. Bu süreçte 2015 yılında EuroCup Women şampiyonluğu yaşadı ve aynı yıl EuroCup'ta "Yılın Koçu" seçildi. 2017'de Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı ve Fransa'da da "Yılın Koçu" unvanına layık görüldü.

belçika başarıları ve ödüller:

Eylül 2019'da Belçika ekibi Castors Braine'in başına geçen Dusart, burada 2025 yılına kadar görev yaptı. Belçika'daki döneminde üç kez lig şampiyonluğu (2020, 2021, 2025) ve iki kez Belçika Kupası (2021, 2025) zaferi yaşadı. Bu istikrarlı performans, ona Belçika'da 2020, 2021 ve 2025 yıllarında 'Yılın Koçu' ödülünü getirdi.

Federasyonun açıklamasında, Dusart'ın daha önce Türkiye'de de kulüp düzeyinde görev aldığına işaret edilerek, antrenörün Galatasaray'daki geçmişi hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Dusart'a yeni görevinde başarı dilendi.

Yeni dönemle birlikte teknik kadro planlaması, hazırlık programları ve FIBA 2027 eleme takvimi öncelikli gündem maddeleri olacak. Dusart yönetimindeki milli takımın performansı, hem sezon içi kulüp dengeleri hem de uluslararası takvim göz önünde bulundurularak şekillendirilecek.

Federasyonun resmi duyurusu, önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılar ve kamplarla ilgili ayrıntıların paylaşılacağını belirtiyor; milli takımın Avrupa yolculuğu Dusart'la yeni bir çizgiye girmiş olacak.

TBF, A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI&#039;NDA BAŞANTRENÖRLÜK GÖREVİNE FREDERİC DUSART’IN GETİRİLDİĞİNİ...

TBF, A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI'NDA BAŞANTRENÖRLÜK GÖREVİNE FREDERİC DUSART’IN GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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