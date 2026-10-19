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Karacabeyli taraftarın karpuzlu jesti Bursaspor tesislerinde karşılık buldu

Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy’un Kelechi Iheanacho’ya yönelik yaz kış karpuz çağrısına Karacabeyli taraftar İsmail Tepe 16 karpuzla cevap verdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Karacabeyli taraftarın karpuzlu jesti Bursaspor tesislerinde karşılık buldu

Karacabeyli taraftardan sürpriz teslimat:

Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy’un, Nijeryalı futbolcu Kelechi Iheanacho’nun "yaz kış karpuz yediğini" söyleyip Karacabeylilere seslenmesi, beklenmedik ve samimi bir karşılık buldu. Karacabeyli taraftar İsmail Tepe, beraberindeki yakınlarıyla birlikte İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne giderek getirdiği karpuzları teslim etti.

Kaptanın çağrısı nasıl karşılık buldu:

Ertuğrul Ersoy daha önce yaptığı açıklamada Kelechi Iheanacho gol atmaya devam ederse kendisine yaz kış karpuz bulacaklarını söyleyerek Karacabeylilere selam göndermişti. Bu söz kısa sürede taraftarların dikkatini çekti ve İsmail Tepe harekete geçti.

Tesislerde teslimat ve karşılamanın detayları:

Tepe, oğlu Devran Can Tepe ve arkadaşı Adnan Aydın ile birlikte tesise uğrayarak toplam 16 karpuzu kaptan Ertuğrul Ersoy’a teslim etti. Tesiste futbolcular Ertuğrul Ersoy, Kerem Matışlı, Hüseyin Maldar, Ivan Saranic, Soner Aydoğdu ve Emirhan Başyiğit taraftarı karşıladı ve Tepe’ye duyarlılığı için teşekkür ettiler.

Olay küçük ama etkili bir jest olarak değerlendirildi; hem takım içinde sıcak bir an yaşandı hem de taraftar ile futbolcu arasındaki bağ pekişti. Teslimat anında oyuncuların samimi teşekkürleri ve fotoğraflar kısa sürede etrafta konuşulan bir anıya dönüştü.

İsmail Tepe ise duygularını şu sözlerle aktardı: "Bursaspor bizim vazgeçilmezimiz. Kaptanımız Ertuğrul Ersoy, Kelechi Iheanacho’nun Karacabeylilerden karpuz istemesi üzerine hemen aracımın bagajına karpuzu yükleyip buraya geldim. İnşallah bu sene şampiyon olacağız ve Süper Lig’e çıkacağız."

Bu tür jestler hem yerel bağları güçlendiriyor hem de takım-meydana ilişkisini canlı tutuyor. Karacabeyli taraftarın bu küçük sürprizi, Bursaspor camiasında olumlu karşılandı ve sosyal medyada da ilgi gördü.

BURSASPOR KAPTANI ERTUĞRUL ERSOY&#039;UN, NİJERYALI FUTBOLCU KELECHİ IHEANACHO&#039;NUN YAZ KIŞ KARPUZ...

BURSASPOR KAPTANI ERTUĞRUL ERSOY'UN, NİJERYALI FUTBOLCU KELECHİ IHEANACHO'NUN YAZ KIŞ KARPUZ YEDİĞİNİ BELİRTEREK KARACABEYLİLERE YAPTIĞI ÇAĞRI KARŞILIK BULDU. KARACABEYLİ BURSASPOR TARAFTARI İSMAİL TEPE, İBRAHİM YAZICI TESİSLERİ'NE GİDEREK 16 KARPUZU KAPTAN ERTUĞRUL ERSOY'A TESLİM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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