Milliler 2027 FIVB dünya kupasında Polonya sahnesinde olacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 10-26 Eylül 2027 tarihleri arasında Polonya ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası'nda yer alacak. Organizasyonun elemeleri tamamlandı ve turnuvada mücadele edecek 32 takım kesinleşti.

Turnuva formatı ve takımlar:

2027 Dünya Kupası, tarihinde ikinci kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek. Takımlar grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak; gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler son 16, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve finalden oluşan eleme aşamasına yükselecek.

2027 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 takım şu şekilde:

Ev sahibi: Polonya

Kuzey & Orta Amerika ve Karayipler: ABD, Kanada, Küba

Asya: Japonya, İran, Güney Kore

Avrupa: İtalya, Fransa, Slovenya, Finlandiya

Afrika: Tunus, Kamerun, Cezayir

Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Şili

Dünya sıralaması: Bulgaristan, Almanya, Ukrayna, Belçika, Türkiye, Sırbistan, Çekya, Yunanistan, Romanya, Hollanda, Meksika, Porto Riko, Danimarka, Mısır, Estonya

Kura çekimi, Türkiye'nin konumu ve organizasyon detayları:

Takımların grupları, turnuvanın kura çekiminin ardından belirlenecek; kura tarih ve saati Volleyball World tarafından daha sonra açıklanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025'te düzenlenen organizasyonu 6. sırada tamamlayarak tarihindeki en iyi dereceyi elde etmişti ve bu sonuçla 2027'de Türkiye'yi temsil edecek.

Müsabakalar Gdansk/Sopot, Katowice, Krakow, Lodz ve Olsztyn şehirlerinde oynanacak. Turnuva takvimi kesinleştiğinde maç programı ve grup dağılımlarıyla birlikte milli takımın rakipleri netleşecek; bu süreç, hazırlık planları ve taktiksel değerlendirmeler açısından belirleyici olacak.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, 10-26 EYLÜL 2027 TARİHLERİ ARASINDA POLONYA'NIN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK 2027 FIVB DÜNYA KUPASI’NDA MÜCADELE EDECEK