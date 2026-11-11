Yıllar sonra sıralara döndü: 71 yaşında yarım kalan lise hayalini tamamlamaya başladı

71 yaşında açık lise kaydı yaptırdı

Yarım kalan lise hayalini gerçekleştirmek için adım atan Nursel Seval, 55 yıl aradan sonra yeniden okula dönerek eğitim serüvenini sürdürüyor. 1971'de Düzce Lisesinde başladığı eğitimi, fen derslerindeki zorluklar nedeniyle ikinci sınıfın ardından bırakmış olan Seval, kızının ve üç torununun teşvikiyle Düzce Halk Eğitimi Merkezine kayıt yaptırdı.

eğitim geçmişi ve karar süreci:

Seval, eğitimini neden yarıda bıraktığını ve geri dönme kararını şöyle anlattı: '1971 yılında iki sene liseye gittim. Lisede fen derslerinde başarılı değildim. Fizik ve kimyada başarılı olamadım. Kızdım, bıraktım. Liseyi bıraktım diye annem ve babam da bana kızmadı.' Yıllar içinde evlenip bir kız çocuğu sahibi olan Seval, uzun süre ertelediği eğitim hedefini yakın dönemde yeniden düşünmeye başladığını belirtti. 'Uzun aradan sonra yeniden eğitime dönmeyi uzun zamandır düşünüyordum. Ancak araya evlilik ve başka işler girdi. Yakın zamanda yeniden aklıma geldi,' dedi.

kayıt işlemleri ve kurumun değerlendirmesi:

Seval'in kayıt işlemleri Düzce Halk Eğitimi Merkezinde tamamlandı; merkez yetkilileri kendisine eğitim süreci ve alacağı dersler hakkında bilgi verdi. Kayıt sırasında Seval'i merkezde Müdür Yardımcısı Ali Bayrak karşıladı. Merkez Müdürü Ayhan Yalçın ise bu kararı örnek bulduklarını vurgulayarak, 'Teyzemizin 71 yaşında kurumumuza gelip açık liseye kaydını yaptırınca bizim için ilginç bir durum ortaya çıktı. Daha önce karşılaştığımız bir durum değildi. Bizde buna sevindik. Öğrenme isteğinin halen devam etmesi bu konuda azimli olması herkese örnek olacak nitelikte' ifadelerini kullandı.

Seval, diplomasını almayı öncelikli hedef olarak gördüğünü ve şunları ekledi: 'Allah’ın yardımıyla inşallah lise diplomamı almış olurum. Lise bittikten sonra üniversiteyi henüz düşünmedim. Artık yaş da geçti ama önce liseyi bitirebilirsem sonrasını düşüneceğim.' Kızının öğretmen olması ve torunlarının desteği, Seval'in kararında belirleyici oldu ve bu destek sürecin başlangıcını oluşturdu.

DÜZCE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI ALİ BAYRAK TARAFINDAN KARŞILANAN SEVAL'İN KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLANDI VE EĞİTİM SÜRECİ İLE ALACAĞI DERSLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ. 71 YAŞINDAKİ SEVAL, BURADA AÇIK LİSE KAYDINI YAPTIRARAK 55 YIL SONRA YENİDEN ÖĞRENCİ OLARAK SIRALARA GERİ DÖNDÜ.