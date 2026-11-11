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Erzurum kalkınma vakfı'ndan iki konferansla 10 kasım anması

Erzurum Kalkınma Vakfı, 10 Kasım'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde iki konferansla Erzurum'un Cumhuriyet tarihindeki rolünü anlattı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum kalkınma vakfı'ndan iki konferansla 10 kasım anması

Erzurum kalkınma vakfı'ndan iki konferansla 10 kasım anması

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK), Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde iki ayrı konferansla andı. Etkinliklerde, Atatürk'ün Erzurum'la kurduğu gönül bağı ve kentin Cumhuriyet tarihindeki önemi öne çıkarıldı.

etkinlik kapsamı:

ER-VAK tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen programlar, Erzurum Lisesi ve Nene Hatun Anadolu Kız Lisesi öğrencileri ile Adalet Bakanlığı Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi kursiyerlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Konferanslarda, Millî Mücadele sürecinde Atatürk'ün liderliği ve Erzurum'un bu mücadelede üstlendiği tarihî sorumluluk katılımcılara aktarıldı.

ilk konferansın içeriği ve sunumu:

İlk konferans, Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı. ER-VAK Başkanı Ecz. Erdal Güzel tarafından verilen "Hemşehrimiz Atatürk" başlıklı konuşmada, Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum günleri ve şehirle kurduğu tarihî bağ ayrıntılarıyla anlatıldı. Güzel, Erzurum'un Mustafa Kemal Paşa için ikinci bir vatan niteliği taşıdığını, kentin Millî Mücadele'nin en zor dönemlerinde Paşa'ya destek verip tarihî sorumluluğunu yerine getirdiğini vurguladı.

Konuşmada ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum milletvekilliği ve hemşehrilik ilişkisi gibi somut göstergeler ile Atatürk'ün Erzurum'da kaldığı 57 gün boyunca yaşananlar, 1924 Erzurum depremi sonrasında şehre gerçekleştirdiği ziyaret ve bu ziyaretlere ilişkin hatıralar örneklerle aktarıldı.

Program sonunda, Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanı Hâkim İrfan Alper tarafından, günün anısına ER-VAK Başkanı Ecz. Erdal Güzel'e plaket takdim edildi. İki konferans da Atatürk'ü anma amaçlı bilgi paylaşımı ve Erzurum'un tarihî katkılarını hatırlatma işlevi gördü.

ERZURUM KALKINMA VAKFI (ER-VAK), CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü EBEDİYETE...

ERZURUM KALKINMA VAKFI (ER-VAK), CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜNDE İKİ AYRI KONFERANSLA ANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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