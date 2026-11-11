Seydikemer'de yangın izlerini silecek fidanlar toprakla buluştu

Seydikemer'de 'Geleceğe Nefes' etkinliğiyle fidanlar toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Seydikemer'in Kıncılar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri, öğrenciler, hükümlüler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi. 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla gerçekleştirilen programda fidan dikimi yapılarak, özellikle geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarının yaralarının sarılmasına dikkat çekildi.

Program ve katılımcılar

Programa Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Beder, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İlker Bilim, Orman İşletme Müdürü Mustafa Kurşunluoğlu, kurum müdürleri, orman ekipleri, Eşen Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlüler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturarak sembolik ve somut bir katkı sundu.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Mustafa Dilekli, geçtiğimiz yaz ilçenin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarına değindi ve yangınlarla mücadelede kamu kurumları, belediyeler ile vatandaşların büyük emek verdiğini vurguladı. Dilekli, Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarına devam ettiğini bildirdi ve fidan dikmenin önemine işaret etti. Konuşmasında Peygamber Efendimizin kıyamet kopsa dahi eldeki fidanın dikilmesini öğütleyen sözünü hatırlattı.

Kaymakam Dilekli'nin sözleri şöyle oldu: "Bugün bayrak bizlerde, yarın sevgili gençlerimizde olacak. Allah bir daha yangın ve benzeri afetler yaşatmasın. Bu vesileyle yangınlarla mücadelede hayatını kaybeden orman kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan orman kahramanlarımıza tekrar acil şifalar diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın. İnşallah bugün de geleceğe hep beraber bir nefes bırakırız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Yerel yönetimin taahhüdü ve sahadaki adımlar

Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün anlamına dikkat çekti. Akdenizli, Muğla ve Seydikemer'in önemli orman varlığına sahip olduğunu belirterek geçen yaz yaşanan yangınların bölgede ciddi tahribata yol açtığını ifade etti ve şunları söyledi: "Onun için biz Seydikemerliler olarak, Seydikemer halkı ve Seydikemer Belediyesi olarak ormanlarımıza daha çok sahip çıkmalı ve ilçemizi daha fazla ağaçlandırmak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Biz de bu kapsamda Seydikemer'i yeşillendirmek, parklarımızı ve ormanlarımızı korumak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından saha çalışmalarına geçildi; öğrenciler, protokol üyeleri ve vatandaşlar birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik boyunca yangın sonrası iyileştirme, ağaçlandırma planları ve orman koruma bilincinin artırılması gibi hedefler öne çıkarıldı. Orman ekipleri ve ilgili kurumlar, yanan alanların rehabilitasyonu için koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürecek.

Etkinlik, sembolik fidan dikiminin ötesinde yerel düzeyde katılımcılığı güçlendirmeyi, yangın sonrası onarım sürecine dikkat çekmeyi ve kamuoyunda ağaçlandırmanın önemine ilişkin farkındalığı artırmayı amaçladı.

SEYDİKEMER’DE GELECEĞE NEFES OLDULAR, FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU