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Kötü hava nedeniyle Ahlat-Malazgirt yolunda mahsur kalan 8 kişi güvenli bölgeye ulaştırıldı

Ahlat-Malazgirt kara yolunda olumsuz hava nedeniyle mahsur kalan 5 yetişkin ve 3 çocuk, jandarma ve karayolları ekiplerince güvenli alana getirildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kötü hava nedeniyle Ahlat-Malazgirt yolunda mahsur kalan 8 kişi güvenli bölgeye ulaştırıldı

Olayın gelişimi:

Bitlis’in Ahlat ilçesi ile Muş’un Malazgirt ilçesini birleştiren kara yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle bir grup vatandaşın mahsur kaldığı bilgisi yetkililere ulaştı. Bölgeden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede müdahale planı oluşturdu.

Kurtarma çalışması:

Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, güzergâhta mahsur kalan 5 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere toplam 8 vatandaş ile 3 araç, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü bölgeye ulaştırıldı.

Yol açma ve güvenlik önlemleri:

Karayolları ekipleri, Ahlat-Malazgirt kara yolunda yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Yapılan müdahaleler sayesinde vatandaşların Ahlat ilçe merkezine sağlıklı ve güvenli şekilde ulaşmaları sağlandı.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİ İLE MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KARA YOLUNDA OLUMSUZ HAVA...

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİ İLE MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KARA YOLUNDA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE MAHSUR KALAN 8 VATANDAŞ, JANDARMA VE KARAYOLLARI EKİPLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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