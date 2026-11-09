Tahliye edilen iki sanık yeniden tutuklandı: Bandırma'da Soner Çil davasında yeni gelişme

Olayın gelişimi:

Olay, 21 Mart 2026 gecesi Bandırma'da meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma, başka bir eğlence mekânının önünde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yavuz Kef (32) tarafından atılan bir yumruğun Soner Çil (26)'in başına isabet etmesiyle Çil yere düştü ve bilincini kaybetti. Olay sırasında, Çil yerde hareketsizken Ahmet Enes Erdem (33)'in ayakkabısının tabanıyla yüzüne vurduğu öne sürüldü. Bölgeye gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mahkeme süreci ve son durum:

Olayın ardından tutuklanan Yavuz Kef ve Ahmet Enes Erdem hakkında savcılık tarafından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında mahkeme, iki sanığın adli kontrol tedbiri kapsamında ev hapsi uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Söz konusu tahliye kararına cumhuriyet savcısının itiraz etmesiyle süreç tekrar ele alındı. İtirazın ardından şüpheliler gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soner Çil’in ölümüyle ilgili yargılama süreci sürüyor ve dava ilgili mahkemede devam etmektedir.

SONER ÇİL