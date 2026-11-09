Dolar 50,1785 +0,09%
Euro 56,2103 +0,60%
Bist 11.564,39 +0,71%
Altın Gram 6.620,24 +0,70%
EUR/USD 1,1192 +0,44%
Brent Petrol 96,72 -1,63%
--°

Tahliye edilen iki sanık yeniden tutuklandı: Bandırma'da Soner Çil davasında yeni gelişme

Bandırma'daki kavga sonucu yaşamını yitiren Soner Çil davasında, ev hapsiyle tahliye edilen iki sanık, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tahliye edilen iki sanık yeniden tutuklandı: Bandırma'da Soner Çil davasında yeni gelişme

Olayın gelişimi:

Olay, 21 Mart 2026 gecesi Bandırma'da meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma, başka bir eğlence mekânının önünde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yavuz Kef (32) tarafından atılan bir yumruğun Soner Çil (26)'in başına isabet etmesiyle Çil yere düştü ve bilincini kaybetti. Olay sırasında, Çil yerde hareketsizken Ahmet Enes Erdem (33)'in ayakkabısının tabanıyla yüzüne vurduğu öne sürüldü. Bölgeye gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mahkeme süreci ve son durum:

Olayın ardından tutuklanan Yavuz Kef ve Ahmet Enes Erdem hakkında savcılık tarafından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında mahkeme, iki sanığın adli kontrol tedbiri kapsamında ev hapsi uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Söz konusu tahliye kararına cumhuriyet savcısının itiraz etmesiyle süreç tekrar ele alındı. İtirazın ardından şüpheliler gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soner Çil’in ölümüyle ilgili yargılama süreci sürüyor ve dava ilgili mahkemede devam etmektedir.

SONER ÇİL

SONER ÇİL

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yıllarca 'kayıp' görünen ölüm jandarmanın takibiyle babanın maddi anlaşmazlıkla...
images

Tire'de durakta silahlı saldırı: minibüs şoförü hayatını kaybetti
images

Elazığ'da evde çıkan tartışma ölüme neden oldu: oğlu tarafından bıçaklanan kişi...
images

Motor kısmı yanan otomobil mahalle sakinleri ve itfaiye tarafından söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ardahan'da beyaza bürünen yaylalar üreticiyi ikiye ayırdı

Motor kısmı yanan otomobil mahalle sakinleri ve itfaiye tarafından söndürüldü

Elazığ'da evde çıkan tartışma ölüme neden oldu: oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Kükürtlü'ye tek çatı altında üç hizmet: kreş, sosyal gelişim ve aile sağlığı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL