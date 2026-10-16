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Duyarlı sürücü Gercüş'te aracının altından yavru kediyi kurtardı

Batman’ın Gercüş ilçesinde aracını çalıştırmadan önce kontrol eden Fahrettin Korkut, aracın altına saklanan yavru kediyi fark edip kurtardı; sürücülere uyarıda bulundu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Duyarlı sürücü Gercüş'te aracının altından yavru kediyi kurtardı

Duyarlı sürücü Gercüş'te yavru kediyi aracının altından kurtardı

Batman’ın Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Fahrettin Korkut, aracına binmeden önce yaptığı kontrol sayesinde yürür aksamı ile gövdesi arasına gizlenmiş bir yavru kediyi fark etti ve minik kediyi zarar görmeden bulunduğu yerden çıkardı.

olayın detayları:

Korkut, aracını çalıştırmadan önce altını kontrol etti. Yaptığı kontrolde aracın altına saklanmış yavru bir kedi gören Korkut, kediyi nazikçe bulunduğu yerden alarak güvenli bir alana taşıdı. Olay herhangi bir yaralanma veya araç hasarı olmadan sonlandı.

sürücülere uyarı:

Fahrettin Korkut olay sırasında, "Havalar iyice soğudu. Yavru kediler sıcak bir yer bulabilmek için araçların altına veya kaput içlerine saklanabiliyor. Tüm sürücülerimizden rica ediyorum, lütfen araçlarınızı hareket ettirmeden ve çalıştırmadan önce mutlaka altını ve kaputunu kontrol edin. Küçük bir dikkat, bir can kurtarır" dedi.

Basit bir kontrol, hayvanların yaşamını koruyabilir; araç sahiplerinin bu konuda dikkatli olması önem taşıyor.

GERCÜŞ’TE DUYARLI SÜRÜCÜ YAVRU KEDİYİ EZİLMEKTEN KURTARDI: &quot;ARACINIZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROL...

GERCÜŞ’TE DUYARLI SÜRÜCÜ YAVRU KEDİYİ EZİLMEKTEN KURTARDI: "ARACINIZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROL EDİN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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