Duygu dolu anma: Gedik Piliç çalışanlarının 1938 koreografisi

Gedik Piliç'te 10 Kasım anması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Gedik Piliç çalışanları tarafından saygı ve minnetle anıldı. Tören, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında şirket tesislerinde gerçekleştirildi ve katılımcılar duygu yüklü anlar yaşadı.

Anma töreninin öne çıkan anları:

Tören saygı duruşu ile başladı; sürdürülen anma programında çalışanlar ellerinde karanfillerle Atatürk’e olan özlemlerini ifade etti. Etkinlik kapsamında sahneye çıkan bir ekip, Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği yılı simgeleyen 1938 yazısını koreografiyle oluşturdu. Bu yazıdaki 8 rakamı, oluşturulan dizilimde sonsuzluk işareti ile bütünleştirilerek, Atatürk’e duyulan sevgi ve bağlılığın sürekliliği mesajı güçlendirildi.

Ortaya çıkan görüntü, törende iz bırakan anlardan biri oldu; katılımcılar arasında duygusal bir birlik hissi oluştu ve anma boyunca Atatürk’ün milli değerler ile çağdaşlaşma hedeflerinin önemi tekrar vurgulandı.

Gedik Piliç'in vurgusu: mirasın taşınması

Konuşmalarda, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılık ve Atatürk'ün mirasını gelecek nesillere aktarma sorumluluğu ön plana çıktı. Gedik Piliç, 1968'den bu yana sürdürdüğü üretim ve istihdam faaliyetleri ile ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu hatırlatarak, Cumhuriyet kazanımlarını yaşatma kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

Tören, çalışanlar arasında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda hareket etme ve bu değerleri yeni nesillere aktarma çağrısıyla sonlandırıldı. Etkinlik, hem anma ritüellerinin önemini hem de kurumsal sorumluluğun gündelik yaşamdaki yansımalarını gösteren bir örnek olarak kayda geçti.

GEDİK PİLİÇ ÇALIŞANLARI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN ANMA TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİ.