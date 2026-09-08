Düzce belediye meclisi 30 maddeyi görüşüp ilgili komisyonlara havale etti

Toplantı ve genel karar akışı:

Düzce Belediye Meclisi’nin eylül ayı birinci birleşimi, Meclis Başkanvekili Av. Arb. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 30 gündem maddesi ele alındı. Önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi ve maddeler sırayla görüşüldü.

Komisyon atamaları ve oy sonuçları:

Gündemin ilk maddesinde yapılan seçim sonucunda meclis üyesi Çağatay Alper Karaosmanoğlu, oy birliğiyle Hukuk Komisyonu üyeliğine seçildi. Yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin teklifler oy çokluğu ile kabul edilirken, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği ise değerlendirilmek üzere Hukuk Komisyonu'na havale edildi.

İmar ve tahsis talepleri:

İmar ile ilgili başlıklarda bir dizi tahsis ve plan değişikliği görüşüldü. Gündemin altıncı maddesinde yer alan Fevzi Çakmak Mahallesi 108 ada 133 numaralı parselin 963,18 m2’lik hissesi, Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılması ve süresinin 25 yılı geçmemek üzere Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi talebi incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderildi.

Benzer şekilde, Demetevler Mahallesi 116 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan iş merkezinin ikinci katındaki 6 bağımsız bölümün, sosyal amaçlarla kullanılmak üzere ve süresi 25 yılı geçmemek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi de İmar Komisyonu’na havale edildi.

Toplantıda ayrıca imar planı değişiklikleri, yapılaşma şartları, tahsis değişiklikleri ve itirazlardan oluşan diğer imara ilişkin konular ele alınarak ilgili komisyonlara yönlendirildi.

Bir sonraki oturum:

Meclis, bir sonraki birleşimin 10 Eylül Perşembe günü yapılmasına karar vererek toplantıyı sonlandırdı. Alınan kararların komisyonlarda değerlendirilmesi ve sonuçlarının sonraki oturumlarda raporlanması bekleniyor.

DÜZCE BELEDİYE MECLİSİ’NİN EYLÜL AYI BİRİNCİ BİRLEŞİMİ MECLİS BAŞKANVEKİLİ AV. ARB. ALİ DİLBER BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA 30 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ.