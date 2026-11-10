Düzce bilim merkezinde sanal gerçeklikle Anıtkabir'de tarih yolculuğu

Düzce Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, VR gözlükleriyle Anıtkabir'i dijital ortamda deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, üç boyutlu sanal ortamda anıta yaklaşma, çevre düzenini gözlemleme ve görsel detayları yakından inceleme imkanı elde etti. Deneyim, gerçekçi görüntüler ve etkileşimli sunumlarla desteklendi.

etkinlikte neler yapıldı:

Öğrenciler VR donanımını kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını sanal ortamda gezdi. Rehberli veya serbest keşif seçenekleriyle gerçekleştirilen uygulamada katılımcılar, Anıtkabir'in mimari unsurlarını ve çevresini farklı açılardan inceleyebildi. Etkinlik, anı yaşatma ve mekânı yakından tanıma bakımından öğrencilere yeni bir perspektif sundu.

eğitimde teknoloji kullanımı:

Merkez yetkilileri, bu tür uygulamaların geleneksel öğrenme yöntemlerine alternatif oluşturduğunu ve öğrencilerin görerek, yaşayarak öğrenmesini desteklediğini vurguladı. VR teknolojisi, öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırırken tarihî ve kültürel değerleri farklı bir yöntemle tanımalarına da katkı sağlıyor.

Etkinlik, Düzce Bilim Merkezi'nin bilim ve teknoloji odaklı eğitim programlarına eklenen uygulamalardan biri olarak kayda geçti; merkez, benzer etkinliklerle öğrencilere etkileşimli öğrenme deneyimleri sunmayı sürdürecek.

DÜZCE BİLİM MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER, SANAL GERÇEKLİK (VR) GÖZLÜKLERİYLE ANITKABİR’İ DİJİTAL ORTAMDA DENEYİMLEDİ. TEKNOLOJİNİN EĞİTİMLE BULUŞTUĞU ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİ İSTİRAHATGAHINI SANAL ORTAMDA KEŞFETME İMKANI BULDU.