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Erzurum’da birlik ve saygı: Atatürk 88’inci yıl dönümünde anıldı

Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Millî İrade Salonu'ndaki törenle, şiir, oratoryo, müzik ve zeybekle saygıyla anıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum’da birlik ve saygı: Atatürk 88’inci yıl dönümünde anıldı

Erzurum’da anma töreni:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde Erzurum’da düzenlenen törenle yad edildi. Etkinlik, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Millî İrade Salonunda gerçekleştirildi ve salonu dolduran izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Törenin akışı:

Program, saygı duruşu ile başladı; ardından İstiklal Marşı yüksek sesle okundu ve günün anlam ve önemine ilişkin protokol konuşmaları yapıldı. Konuşmalarda, Atatürk’ün ülke ve millet için bıraktığı mirasın önemi vurgulandı ve onun ilkelerine sahip çıkmanın gerekliliği dile getirildi.

Sanatsal sunumlar:

Öğrencilerin sahnelediği duygu yüklü şiirler salondan yoğun alkış aldı. Etkinlik kapsamında özel olarak hazırlanan Atatürk Oratoryosu izleyicilere tarihi mücadelenin ve Cumhuriyet’in kuruluş vizyonunun anlatıldığı etkileyici bir sahne sundu. Oratoryonun ardından Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Geleneksel ritimler ve kapanış:

Programın finalinde sahnelenen zeybek oyunu katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı; bu bölüm, duygusal atmosferi coşkulu bir kapanışa taşıdı. Tören, protokol üyeleri ve davetlilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Organizatörler ve katılımcılar, anma programına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Etkinlik, Atatürk’ün hatırasına saygı sunmanın yanı sıra genç kuşaklara tarihî bilinci aktarma amacı taşıdı.

Erzurum’daki tören, Cumhuriyet değerlerinin ve Atatürk’ün düşüncelerinin hatırlanması adına düzenlenen kapsamlı ve düzenli bir anma olarak kayıtlara geçti.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE...

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN DUYGU DOLU PROGRAMLA YÂD EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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