düzce’de tarımsal üretime yönelik destek programı yapıldı

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen destek programında, kentteki hayvancılığı ve bitkisel üretimi geliştirmeye yönelik ekipman ve tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Programa Vali Mehmet Makas, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, İl Müdürü Esra Uzun ve çok sayıda üretici katıldı.

dağıtılan desteklerin içeriği:

Program kapsamında 5 bin 720 kilogram yonca tohumu çiftçilere verildi. Ayrıca bölgedeki kırsal üretimin enerji gereksinimini karşılamaya yönelik güneş enerjisi sistemleri ile arı kovanlarının güvenliğini sağlamaya yönelik elektrikli çit üniteleri ve kablolar dağıtımı yapıldı. Açıklamada dağıtımların hem İl Özel İdaresi hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordineli şekilde yürütüldüğü belirtildi.

arıcılık ve hayvancılık verileri:

İl Müdürü Esra Uzun, ilde arıcılık ve hayvansal üretime ilişkin şu verileri paylaştı: "İlimizde 836 işletmede, 58 bin kovan ile yıllık 502 ton bal üretilmektedir. Ayrıca ilimize özgü önemli bir genetik değer olan Yığılca ana arısı, 2022 yılında ayrı bir genotip olarak tescil edilmiştir."

Uzun, arıcıların saldırılara karşı korunması amacıyla yüzde 75 Bakanlık desteği ile temin edilen 1 milyon 330 bin TL bütçe kapsamında 140 arıcıya elektrikli çit ünitesi dağıtılacağını söyledi. Hayvancılığa dair diğer verilerde ise ilde 55 bin büyükbaş hayvan bulunduğu ve yem bitkileri üretiminin 949 bin ton olduğu, bunun 237 bin tonunun kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla üreticiler tarafından üretildiği kaydedildi.

yetkililerin hedef ve mesajları:

Fazlı Koç İl Özel İdaresi olarak tarımsal üretimi desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Bugün İl Özel İdaresi olarak yaklaşık 1.200 dekar alana ekilmek üzere yonca tohumu dağıtacağız. Bu projelerin temel amacı, ilimizdeki çiftçilerimizin tarımsal üretimini ve kazancını artırmaktır" dedi.

Ercan Öztürk ise tarımsal üretimin hem Düzce hem Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Üreten her çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeter ki topraklarımız ekilsin, dikilsin ve üretim devam etsin. Desteklerimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.

Ayşe Keşir de desteklerin temel amacının üretim maliyetlerini düşürmek olduğunu belirterek, "Maliyetleri düşürdüğümüzde çiftçilerimizin kârlılığını ve verimliliğini artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Vali Mehmet Makas ise Düzce’nin tarım, sanayi, turizm ve taşımacılık alanlarında üretim yapan bir kent olduğunu hatırlatarak, desteklerin İl Özel İdaresi ve genel bütçe katkılarıyla sağlandığını, amaçlarının vatandaşların refahını artırmak olduğunu kaydetti.

beklenen etkiler ve sürdürülebilirlik:

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen dağıtımlarla hedeflenen; bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi, üreticilerin maliyetlerinin azaltılması ve kırsal kesimlerde tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesidir. Yetkililer, dağıtılan yonca tohumu ve ekipmanların özellikle yem maliyetlerini düşürerek çiftçilerin gelirine olumlu katkı sağlayacağına dikkat çekti.

DÜZCE’DE HAYVANCILIĞI VE BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA ÇİFTÇİLERE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI DÜZENLENDİ.