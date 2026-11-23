Muş ovasında yağış sonrası genel görünüm

Muş'ta etkili olan sağanak yağışın ardından Muş Ovası'nın bazı kısımları suyla kaplandı. Ovada oluşan su birikintileri, bölgede adeta küçük göletler oluşturdu ve geniş alanlara yayılan sular bazı kesimlerde ova yüzeyini ördü.

su birikintilerinin dağılımı ve gözlemler:

Yağış sonrası ovada farklı noktalarda biriken sular, bazı bölgelerde geniş su örtüleri şeklinde, diğer alanlarda ise daha küçük göletler halinde görüldü. Oluşan görüntü, ovayı geçici süreyle göl görünümüne kavuşturdu.

muhtemel etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Bu tür yaygın su birikintileri, toprak ve mevsim koşullarına bağlı olarak tarım faaliyetleri ile ulaşım açısından zorluklara yol açabilir. Durum, drenaj ve tahliye altyapısının önemini ortaya koyuyor; sahadaki suyun çekilmesi ve olası olumsuz etkilerin sınırlanması için izleme ve müdahale gerekecektir.

Muş Ovası sağanak yağışın ardından göle döndü