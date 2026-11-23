Elazığ Belediyesi 7. Kitap Fuarı'nda yoğun ziyaretçi akını:

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden Elazığ Belediyesi 7. Kitap Fuarı, yerel ve ulusal yayınevleri ile geniş katılımın olduğu bir etkinlik olarak öne çıktı. Fuarda vatandaşlar diledikleri eserlere ulaşma imkânı bulurken, hayranı oldukları şair ve yazarlarla doğrudan görüşme fırsatı yakaladı.

Standlar ve katılımcılar:

Organizasyonda 90 yayınevi stant açtı ve 150'ye yakın şair ile yazar ulusal ve yerel düzeyde katılım sağladı. Fuara katılan şair, yazar ve vatandaşlar, etkinliğin kapsamından ve ilgi düzeyinden memnuniyetlerini dile getirerek etkinliğin kitap-kültür buluşmaları için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Yerel teşekkürler ve ziyaret saatleri:

Elazığlı şair ve yazarlar ile ziyaretçiler, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek özellikle Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na takdirlerini iletti. Fuar, 29 Kasım Pazar akşamına kadar her gün 09.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

ELAZIĞ’DA 7. KİTAP FUARINA YOĞUN İLGİ