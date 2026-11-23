Karaman otogarındaki akaryakıt istasyonunda kaza

Öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi'ndeki Karaman Otogarı yanında bulunan akaryakıt istasyonunda bir belediye yolcu otobüsü kazaya karıştı. Olayda sürücü Ali B. yaralanırken, otobüs tel örgülere çarparak durdu.

Kazanın oluş biçimi:

Edinilen bilgilere göre, yakıt ikmali için istasyona giren 70 FL 610 plakalı Karaman Belediyesi yolcu otobüsü bir anda kontrolden çıktı. Sürücünün son anda yaptığı manevra sonucu otobüs demir direkli tel örgülere çarparak durabildi ve LPG tank sahası'na çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

Müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

KARAMAN'DA YAKIT ALMAK İÇİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİREN BELEDİYEYE OTOBÜSÜ KONTROLDEN ÇIKARAK DEMİR DİREKLİ TEL ÖRGÜLERE ÇARPTI.