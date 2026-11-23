Aliağa Petkimspor Galatasaray deplasmanında beklenen ritmini bulamadı

Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Galatasaray'a 81-64 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, iki maç aradan sonra tekrar mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

maçın özeti:

Karşılaşmaya kötü başlayan Aliağa Petkimspor, erken dakikalarda oluşan farkı gidermekte zorlandı. İlk yarıda gösterdikleri çabayla soyunma odasına az farkla geride girdiler ancak ikinci yarıda beklenen sertlik ve kontrollü oyun yakalanamadı. Hücumda şutların isabet oranı düştü, boş pozisyonlar iyi değerlendirilmedi ve kolay top kayıpları yapıldı.

Orhun Ene'nin değerlendirmesi:

Başantrenör Orhun Ene, maç sonrası yaptığı açıklamada ilk yarıda farkı kapatma şansı bulduklarını, ancak ikinci yarıda beklenmeyen top kayıpları ve savunma hatalarının oyunu olumsuz etkilediğini söyledi. Ene, "İlk yarıda bu farkı kapatma şansı bulduk; büyük çaba harcayarak soyunma odasına az farkla geride girdik. İkinci yarının sert geçeceğini biliyorduk. Biz de sert oynamak ve ikinci yarıya daha iyi başlamak istedik. Ama hiç beklemediğimiz şekilde anlamsız top kayıpları yaptık, savunmada hatalar yaptık ve alışılmış oyunumuzdan uzaklaştık. Hücumda da şutlarımız girmedi. Boş pozisyonları bile çok düşük yüzdeyle kullandık, çok kolay toplar kaybettik. İkinci yarıda oynadığımız basketbol, bugüne kadar oynadığımız basketbolun çok uzağındaydı" ifadelerini kullandı.

ALİAĞA PETKİMSPOR, BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN 9. HAFTASINDA GALATASARAY’A YENİLEREK 2 MAÇ ARADAN SONRA MAĞLUBİYET YAŞADI.