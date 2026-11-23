Munzur alabalığının doğal yaşam alanları yerinde incelendi:

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Munzur alabalığının doğal popülasyonlarına yönelik arazi çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada türün yaşadığı sucul alanlar gözlemlendi, habitat koşulları değerlendirildi ve üretim olanakları hakkında ön değerlendirmeler yapıldı.

saha çalışmasının kapsamı:

Saha ziyareti, türün bulunduğu akarsu kesimlerinin yerinde incelenmesini, yaşam alanı özelliklerinin tespitini ve kontrollü üretime yönelik potansiyel noktaların belirlenmesini içerdi. Ekip faaliyetleri, türün doğal popülasyonlarına zarar vermeden bilgi toplama esasına göre yürütüldü.

koruma ve üretim hedefleri:

Söz konusu proje, "Doğal Popülasyonların Desteklenmesi Amacıyla Munzur Alabalığının Kontrollü şartlarda Üretim imkanlarının Araştırılması" başlığı altında, Munzur alabalığının korunması ve popülasyonların sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kontrollü şartlarda üretimin mümkün olup olmadığının araştırılmasıyla, türün doğal kaynaklara olan baskısının azaltılması hedefleniyor.

Projenin saha çalışmaları, ilerleyen aşamalarda elde edilecek verilerle türün korunmasına yönelik uzun vadeli planlara bilimsel zemin hazırlayacak nitelikte olduğu vurgulanıyor.

MUNZUR ALABALIĞININ GELECEĞİ İÇİN OVACIK’TA ARAZİ ÇALIŞMASI