Yüksekova'da kış hazırlıkları sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisi köylerinde yaşayanlar, kış mevsimi öncesi yakacak temin etmek için zorlu bir mesai yürütüyor. Bölgede araçların ulaşamadığı dik ve engebeli yamaçlara tırmanan köylüler, yalnızca kurumuş ağaçları toplayarak doğaya zarar vermemeye özen gösteriyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar:

Hazırlıklar, sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Vatandaşlar, ellerinde baltalar ve iplerle kurumuş odunları kestikten sonra bunları üst üste dizip bağlayarak sırtlarına alıyor. Sırtlarında taşıdıkları odunları, yürünebilir yollara ulaştırana kadar zorlu arazi şartlarıyla mücadele ediyorlar.

Toplanan odunun kullanımı ve dayanışma:

Köylüler, kamyonetlerin alabileceği noktalara getirdikleri odunları buradan araçlara yükleyip kendi köylerine taşıyor. Toplanan yakacığın bir kısmı hane halklarının kış ihtiyacına ayrılırken, önemli bir bölümü de köy camilerinin ısıtılması amacıyla bağışlanıyor. Bu uygulama, bölge dayanışmasının ve ortak planlamanın bir parçası olarak öne çıkıyor.

Vatandaşlar, yoğun kar yağışı ve kötü hava koşullarında ulaşımın aksamasını önlemek için hazırlıklarını kar bastırmadan tamamlamayı amaçlıyor. Böylece kış boyunca yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Doski Vadisi'ndeki bu uygulama, yüksek rakımlı ve ulaşımı sınırlı bölgelerde yaşayan toplulukların kendi imkânlarıyla kışa hazırlanma pratiklerini de gözler önüne seriyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN DOSKİ VADİSİ'NDEKİ KÖYLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR, KIŞ AYLARI ÖNCESİ YAKACAK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDEN SIRTLARINDA ODUN İNDİRİYOR.