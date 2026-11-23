eğitimin amacı:

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen enkazda arama ve kurtarma temel eğitimleri, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında sürüyor. Eğitimlerin temel hedefi, katılımcıların müdahale süreçlerinde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri artırmak olarak belirtildi.

eğitim içeriği ve yöntemleri:

Programda enkazda arama kurtarma çalışmaları, temel müdahale yöntemleri, kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı ve operasyonlar sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hem teorik anlatımlar hem de uygulamalı tatbikatlarla ele alındı. Katılımcılar önce sınıf ortamında kuramsal bilgileri edindi, ardından uygulamalı çalışmalarla sahadaki uygulamaları deneyimledi.

Uygulamalı bölümde, müdahale süreçlerine ilişkin pratikler yapılarak ekiplerin koordinasyon, güvenlik önlemleri ve hızlı değerlendirme yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlandı. Eğitimler, olası afet anlarında müdahale etkinliğini yükseltmeye yönelik planlanıyor ve düzenli olarak yinelenecek faaliyetlerin parçası olarak yürütülüyor.

ELAZIĞ’DA ENKAZDA ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ