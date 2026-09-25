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Düzce, deprem sonrası yenilenen vizyonunu MÜSİAD EXPO'da sergiledi

1999 depremlerinden sonra yapı stokunu yenileyen Düzce, yatay mimari ve depreme dayanıklı yeni nesil projelerini 21. MÜSİAD EXPO'da tanıttı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:37

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce, deprem sonrası yenilenen vizyonunu MÜSİAD EXPO'da sergiledi

Düzce'nin dönüşümü fuarda görücüye çıktı

1999 depremlerinin ardından kentin yapı stokunu hızlıca yenileme sürecine girmesi, Düzce'yi yatay mimari ve deprem dayanıklılığı öncelikli modern konutların merkezi haline getirdi. Bu yeni şehircilik vizyonu, 21. MÜSİAD EXPO kapsamında düzenlenen fuarda sektör profesyonelleri ve yatırımcılarla buluştu.

Kentsel dönüşümün öne çıkan ilkeleri:

Düzce'de uygulanan projelerde yatay mimari yaklaşımı, sıkı zemin etütleri ve depreme dayanıklı yapı teknolojileri öne çıkıyor. Yenilenen yapı stoku, hem yerel yaşam kalitesini hedefliyor hem de yatırımcıların dikkatini çekiyor. Fuar katılımcıları, kentte tamamlanan ve inşası süren projelerin maket ve sunumlarını inceleyerek bu dönüşümün somut örneklerini görme fırsatı buldu.

Yekta İnşaat'ın tanıtımı ve fuar vurgusu:

Yekta İnşaat, Düzce projelerini 2C-106 numaralı standında sergiliyor. Firma yetkilileri, yerli ve yabancı ziyaretçilere modern yaşam alanlarının teknik ve tasarım özelliklerini anlatıyor. Yekta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şişman, organizasyonun önemine dikkat çekerek, fuarın 1993'ten bu yana ticari kuruluşları bir araya getirdiğini belirtti. Şişman, "Bu yıl Yekta İnşaat olarak fuara katıldık. Burada projelerimizi sergiliyoruz. Yaklaşık 50 bin ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

Organizasyon, 18 farklı sektörü aynı çatı altında toplamasıyla öne çıkıyor; gıdadan savunmaya, tekstilden makineye geniş bir yelpaze buluşuyor. Fuara katılan inşaat ve gayrimenkul firmaları, hem proje tanıtımı hem de yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı buluyor. Etkinlik dört gün sürecek ve Cumartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Düzce örneği, afet sonrası kentsel planlama ve uygulamanın nasıl yönlendirilebileceğine dair bir model sunuyor. Fuarda sergilenen projeler, hem yerel düzeyde yaşam standartlarını yükseltmeyi hem de bölgeyi yatırım için cazip hale getirmeyi amaçlıyor. Yekta İnşaat'ın stant gösterimi, Düzce'nin dönüşüm hikayesini profesyonel bir platformda görünür kılarken, ziyaretçilere projelerin teknik ve tasarım ayrıntılarına dair doğrudan bilgi sağlıyor.

DÜZCE’NİN BAŞARILI PROJELERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI. DÜZCE’NİN ÖNDE GELEN İNŞAAT FİRMALARINDAN YEKTA...

DÜZCE’NİN BAŞARILI PROJELERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI. DÜZCE’NİN ÖNDE GELEN İNŞAAT FİRMALARINDAN YEKTA İNŞAAT, MÜSTAKİL SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ’NİN BU YIL 21.’NCİSİNİ DÜZENLEDİĞİ EXPO FUARINDA YERİNİ ALDI. YEKTA İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI METİN ŞİŞMAN STANDDA ZİYARETÇİLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPARAK HEM DÜZCE'Yİ HEM PROJELERİNİ TANITIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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