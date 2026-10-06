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Düzce genelinde arama çalışmaları sonuç verdi: 35 kişi yakalandı, 18'i tutuklandı

28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Düzce'de jandarma ve polis 21.250 kişiyi sorguladı; 35 aranan yakalandı, bunlardan 18'i adli mercilerce tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce genelinde arama çalışmaları sonuç verdi: 35 kişi yakalandı, 18'i tutuklandı

operasyonun kapsamı:

Düzce'de jandarma ve polis ekipleri, suçların azaltılması, önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak denetimler gerçekleştirdi. Çalışmalar 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yoğunlaştırıldı.

sorgulamalar ve yakalamalar:

Güvenlik güçlerinin saha faaliyetleri sırasında toplam 21 bin 250 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı; yakalananlardan 18 kişi adli makamlarca tutuklandı.

ele geçirilen malzemeler:

Denetimlerde ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aramalarda tespit edilenler arasında 5 tabanca, 1 av tüfeği, 2 şarjör, 136 mermi, 28 kartuş ve 2 kesici-delici alet bulunuyor.

Yetkililer, yürütülen denetim ve operasyonların bölgedeki asayişi güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti ve benzer çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

DÜZCE&#039;DE JANDARMA VE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 35 KİŞİ...

DÜZCE'DE JANDARMA VE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 35 KİŞİ YAKALANDI. YAKALANAN ŞAHISLARDAN 18’İ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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