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Hakkari'de 3 bin 500 rakımlık Berçelan Yaylası'nda su hattı onarımına zorlu müdahale

Hafta sonu Hakkari Belediyesi Su İşleri ekipleri, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda ana isale hattındaki arızayı tespit edip onarıma başladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Hakkari'de 3 bin 500 rakımlık Berçelan Yaylası'nda su hattı onarımına zorlu müdahale

Hakkari'de Berçelan Yaylası'nda onarım çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediyesi ekipleri, kent merkezinde su kesintisi yaşanmaması için 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki ana isale hattında ortaya çıkan arızaya müdahale ediyor. Sabah erken saatlerde bölgeye hareket eden ekipler, arızanın tespit edilmesinin ardından onarım çalışmalarına başladı.

Zorlu arazi ve erken müdahale

Ekipler, hafta sonu olmasına rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdü. Ekipler, zorlu arazi yapısı ve bölgedeki ağır hava koşullarına rağmen arızanın bulunduğu noktayı belirlemek için uzun süren tespit çalışması yürüttü. Bu süreçte hem iş güvenliği hem de hattın şehir şebekesine etkilerini azaltmak öncelikli hedefler olarak belirlendi.

Onarım çalışmaları ve hedef

Hakkari Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen arızanın giderilmesi için onarım işlemlerine başladı ve çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından kent merkezinde su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla hattın normale döndürüleceğini vurguladı. Ekiplerin sahadaki müdahalesi, olası kesinti riskini en aza indirmeye odaklanmış durumda.

Haber merkezine verilen bilgiye göre, belediye ekiplerinin sahadaki faaliyetleri, hem teknik müdahale hem de lojistik destek açısından planlı şekilde yürütülüyor ve onarım tamamlanana dek ekiplerin bölgede olmaya devam edeceği ifade edildi.

HAKKARİ BELEDİYESİ SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 3 BİN 500 RAKIMLI BERÇELAN YAYLASI’NDAKİ ANA...

HAKKARİ BELEDİYESİ SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 3 BİN 500 RAKIMLI BERÇELAN YAYLASI’NDAKİ ANA İSALE HATTI ARIZASINI TESPİT EDEREK ONARIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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