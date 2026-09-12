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Palamut bolluğu Zonguldak tezgahlarında fiyatlara nefes aldırdı

Karadeniz'deki palamut bolluğu Zonguldak tezgahlarına düştü; iri balıklar artan avla ucuzlayıp 3 tanesi 200 liradan tüketiciye sunuluyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Palamut bolluğu Zonguldak tezgahlarında fiyatlara nefes aldırdı

Zonguldak tezgahlarına yansıyan bolluk:

Karadeniz'deki palamut bolluğu, Zonguldak'ta balıkçı tezgahlarına indirim olarak yansıdı. Geçtiğimiz günlerde tanesi 100 liraya satılan palamut, artan av miktarıyla birlikte üreticiden tüketiciye daha uygun fiyata ulaşmaya başladı; şimdi bazı tezgahlarda 3 tanesi 200 liraden satışa sunuluyor. Bu gelişme, taze balık arayan vatandaşların ilgisini çekti.

İri palamutlar tezgâhın yüzünü güldürdü:

Balıkçı esnafı Batuhan Ertürk, bölgede avlanan palamutların boyutunun fiyat hareketinde belirleyici olduğunu söyledi. Ertürk, piyasadaki 50 liralık ve 100 liralık küçük türlerle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, tezgaha inen palamutların tanesinin yarım kilo ile 600 gram arasında geldiğini belirtti. İri gramaj, satış baskısını artırırken tüketici memnuniyetini de yükseltti.

Büyük teknelerin açılması fiyatı daha da düşürebilir:

Zonguldak ve Kozlu açıklarında yaşanan bolluğun şu anda küçük kayıklar tarafından yakalanan avla sınırlı olduğunu aktaran Ertürk, eğer büyük tekneler de denize açılırsa arzın ciddi oranda artacağını ve fiyatların daha da düşeceğini ifade etti. Yerel palamutların özellikle Kozlu'dan geldiği, esnafın bu bereketi vatandaşa yansıtmak için fiyatları aşağı çektiği kaydedildi.

Sonuç olarak, Karadeniz'deki palamut bolluğu kısa vadede Zonguldak tezgahlarında taze ve uygun fiyatlı balık bulunmasını sağlıyor; büyük teknelerin devreye girmesiyle piyasanın daha da hareketlenmesi bekleniyor.

PALAMUTTAKİ BOLLUĞUN HEM KENDİLERİNİ HEM DE VATANDAŞI MEMNUN ETTİĞİNİ BELİRTEN BALIKÇI ESNAFI...

PALAMUTTAKİ BOLLUĞUN HEM KENDİLERİNİ HEM DE VATANDAŞI MEMNUN ETTİĞİNİ BELİRTEN BALIKÇI ESNAFI BATUHAN ERTÜRK, TEZGAHA İNEN BALIKLARIN GRAMAJLARINA DA DİKKAT ÇEKTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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