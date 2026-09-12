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Van’da okula dönüş telaşı: çanta ve boya stoklarında azalma yaşanıyor

Van’da 2026-2027 eğitim yılı öncesi kırtasiyelere yoğun ilgi var; veliler listelere göre alışveriş yapıyor, bazı defter ve boya stokları tükenmiş durumda.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:42

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Berk Doğan

Van’da okula dönüş telaşı: çanta ve boya stoklarında azalma yaşanıyor

Van’da okula dönüş yoğunluğu:

2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlarken, kentteki kırtasiyelerde son iki günde yoğunluk arttı. Okul öncesi, ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıflar için başlayan uyum eğitimiyle birlikte veliler, çocuklarının ihtiyaçlarını tamamlamak için kırtasiyelere yöneldi. Alışverişlerde özellikle çanta, defter, kalem ve boya grupları öne çıktı.

stok ve fiyatlarda hareket:

Kırtasiye yetkilileri, beklenenden daha yüksek bir ilgi olduğunu ve mağazalarda bazı ürünlerin tükendiğini belirtiyor. Yetkili Zafer Yavuzer alışverişlerin hareketli geçtiğini, kampanyaların talebi artırdığını ve fiyatların önemli kısmının geçen yılki seviyelerde tutulduğunu söyledi. Yavuzer, bazı defterlerin ve boya grubundaki ürünlerin tükendiğini, yeni siparişlerin ise muhtemelen daha yüksek fiyatlarla geleceğini ifade etti.

Mağaza kaynakları, bir okul çantasının temel kırtasiye malzemeleriyle birlikte ortalama 2 bin ila 3 bin lira arasında doldurulabildiğini, bu nedenle velilerin bütçe planlaması yapmasının önemli olduğunu vurguluyor.

velilere öneriler ve uyarılar:

Kırtasiyeciler, velilere alışverişi öğretmenlerin verdiği listelere göre yapmalarını ve piyasadaki ucuz, kalitesiz ürünlerden kaçınmalarını tavsiye ediyor. Sınıfa göre alınabilecek temel ürünlerin büyük ölçüde belli olduğuna dikkat çeken Yavuzer, liste gelmeden önce de defter, kalem, boya, matara ve sırt çantası gibi ürünlerin temin edilebileceğini belirtti.

Ayrıca, piyasada ikinci kalite ürünlerin yaygın olduğuna işaret edilerek velilere güvenilir satıcılardan alışveriş yapma çağrısı yapıldı. Kırtasiyenin benimsediği slogan da bu uyarıyı özetliyor: kırtasiye kırtasiyeciden alınır.

Okul sezonunun başlangıcıyla birlikte önümüzdeki haftalarda alışveriş yoğunluğunun daha da artması bekleniyor; kırtasiyeciler stok yönetimi ve tedarik planlamasını hızlandırdı.

VAN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA İKİ GÜN KALA KIRTASİYELERDE OKUL ALIŞVERİŞİ...

VAN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA İKİ GÜN KALA KIRTASİYELERDE OKUL ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU YAŞANIRKEN, BAZI ÜRÜNLERİN STOKLARI TÜKENMEYE BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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