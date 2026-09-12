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Eskipazar OSB'de üretim ve lojistik altyapısı hız kazanıyor

Vali Oktay Çağatay ve milletvekilleri, Eskipazar OSB’de yüzde 95 tamamlanan altyapıyı, 3 bin 500 dekar alan ile 72 parseldeki yatırımları inceledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskipazar OSB'de üretim ve lojistik altyapısı hız kazanıyor

Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar yerinde incelendi

Karabük Valisi Oktay Çağatay ile AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Heyet, yatırım süreçleri ve planlanan projelere ilişkin yetkililerden bilgi alarak bölgenin güncel durumunu değerlendirdi.

altyapı ve yatırım süreci:

Eskipazar OSB Müdürü Murat Tümen tarafından yapılan sunumda, bölgenin mevcut durumu ve gelecek hedefleri paylaşıldı. OSB yaklaşık 3 bin 500 dekarlık bir alana kurulmuş durumda. Toplam 72 sanayi parseli bulunuyor ve bunların 67'si yatırımcılara tahsis edilmiş. Sahada 6 firma inşaat çalışmalarını sürdürüyor, 1 firma ise üretime geçmiş durumda.

Altyapı çalışmalarında gelinen seviye %95 olarak açıklandı ve çalışmaların 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Yetkililer, altyapı bitiminden sonra üretimin ve yatırım yoğunluğunun artacağına dikkat çekti.

stratejik bağlantılar ve lojistik:

Eskipazar OSB, demiryolu bağlantısına sahip Türkiye'deki 14 organize sanayi bölgesinden biri olarak öne çıkıyor. Bölgenin Filyos Limanı'na kara ve demir yolu üzerinden erişim imkânı bulunması, OSB'yi stratejik bir konuma taşıyor. OSB'ye demiryolu bağlantısı sağlayacak iltisak hattı proje çalışmaları devam ediyor.

Planlanan Karabük Lojistik Merkezi ile taşımacılık kapasitesinin artması ve yatırımcılara sağlanacak lojistik avantajların, kentin üretim ve ihracat kapasitesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

yetkililerin değerlendirmesi:

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eskipazar OSB'nin Karabük'ün ekonomik geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Şahin, altyapı çalışmalarındaki ilerlemenin, OSB'nin üretim, istihdam, ihracat ve lojistik alanlarında kente önemli katkılar sunacağını söyledi ve demiryolu iltisak hattı ile lojistik merkezinin bölgeyi güçlü bir üretim üssü haline getireceğini belirtti.

AK Parti Milletvekili Ali Keskinkılıç ise gelinen aşamadan memnuniyet duyduklarını belirtti; üretimin başlaması ve yeni fabrika inşaatlarının yükselmesinin Karabük açısından kritik olduğunu, altyapı yatırımları tamamlandığında iltisak hattı ve lojistik merkezinin yatırım potansiyelini güçlendireceğini ifade etti.

Yetkililer, yatırımların her aşamasını yakından takip ettiklerini ve projenin tamamlanmasıyla birlikte Karabük'ün sanayisini büyütmeyi ve gençlere yeni istihdam olanakları sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY BERABERİNDE AK PARTİ KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ CEM ŞAHİN VE ALİ...

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY BERABERİNDE AK PARTİ KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ CEM ŞAHİN VE ALİ KESKİNKILIÇ, ESKİPAZAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) DEVAM EDEN ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK YATIRIMLARIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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