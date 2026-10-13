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Düzce millet bahçesinde ahşap oturma alanları yenilendi

Düzce Belediyesi, Ekim 2021'de açılan Millet Bahçesi'ndeki yıpranan ahşap oturma ve kent mobilyalarını öz kaynakla yenileyip yeniden kullanıma sundu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce millet bahçesinde ahşap oturma alanları yenilendi

Düzce millet bahçesinde yenileme çalışması

Düzce Belediyesi, şehirde sorumluluğunu üstlendiği alanlardaki bakım ve onarım programı kapsamında Millet Bahçesi'nde kapsamlı bir yenileme gerçekleştirdi. Parkta zaman içinde deforme olan ahşap oturma birimleri ve kent mobilyaları, ekiplerin saha çalışmasıyla tespit edilerek yenilendi.

saha tespitleri ve müdahale:

Çalışmaları yürüten Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri önce park genelinde inceleme yaptı. Yapılan tespitlerde, yürüyüş yolları kenarındaki ve iç yollardaki ahşap kaplamaların ile oturma alanlarının doğal aşınma sonucu ömrünü tamamladığı belirlendi. Bu tespitler ışığında öncelik sırasına göre müdahaleye geçildi.

uygulama detayları:

Park, TOKİ tarafından inşa edilip Ekim 2021'de hizmete açılmıştı. Yenileme çalışmasında yürüyüş yolu kenarlarında bulunan ahşap kaplamalar sökülerek gerekli onarım ve boya işlemleri yapıldı, ardından yeni oturma alanları monte edildi. İç yollar üzerinde bulunan yıpranmış ahşap oturma birimleri de sökülüp yeni banklarla değiştirildi.

Belediye ekipleri, parkın toplam 34 dönüm alanında deforme olan tüm ahşap donatıların yenilenmesi için öz kaynaklarla yürütülen çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Yapılan müdahaleler, parkın estetik görünümünü ve kullanım konforunu artırmayı hedefliyor.

Yetkililer, kent mobilyalarının düzenli bakımının halka daha güvenli ve konforlu alanlar sunmak açısından öncelikli olduğunu belirterek benzer bakım ve yenileme çalışmalarının diğer sorumluluk alanlarında da devam edeceğini açıkladı.

DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHRİN EN İŞLEK NOKTALARINDAN BİRİ OLAN VE BÜYÜK BEĞENİ ALAN MİLLET BAHÇESİ’NDE...

DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHRİN EN İŞLEK NOKTALARINDAN BİRİ OLAN VE BÜYÜK BEĞENİ ALAN MİLLET BAHÇESİ’NDE DEFORME OLAN OTURMA ALANLARI İLE KENT MOBİLYALARINI YENİLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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