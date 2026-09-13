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Tunceli'nin kırsalında zamana dirençli arıcılık geleneği

Tunceli'de çit ve toprakla yapılan geleneksel kovanlar, müdahalesiz üretim anlayışıyla hem bal verimi sağlıyor hem de kültürel mirası koruyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tunceli'nin kırsalında zamana dirençli arıcılık geleneği

tunceli'de nesilden nesile aktarılan arıcılık

Tunceli'de modern kovanlarla yapılan üretim yaygınlaşırken, Anadolu'nun yüzyıllık geleneksel arıcılık yöntemi köy ve mezralarda varlığını koruyor. Çitlerden örülen ve toprakla sıvanan kovanlar, arılara kapalı bir barınak sunuyor; bu kovanlarda besleme, ilaçlama gibi müdahaleler neredeyse uygulanmıyor. Bu yaklaşım hem üretim hem de kültürel bir miras olarak değerlendiriliyor.

geleneksel yöntemin özellikleri:

Tunceli Arıcılar Birliği Başkanı Kazım Doğan geleneksel arıcılığın bölgedeki yaygınlığını ve önemini vurguluyor. Doğan, Türkiye'de son 50-60 yıldır modern kovanların, son 20-25 yılda ise birliklerin arıcılığı öne çıkardığını fakat Anadolu'nun geleneksel uygulamalarının da sürdüğünü belirtiyor. Geleneksel kovanlarda arılara müdahale edilmemesi, bal üretiminin doğadan getirilen nektarla gerçekleşmesi ve arının doğal döngüsüne saygı gösterilmesi öne çıkan özellikler arasında.

Doğan ayrıca bölgedeki kültürel pratiğe dikkat çekiyor: Evliya Çelebi'nin de bahsettiği yerel bal geleneği, halk arasında 'ballık' olarak adlandırılıyor. Eskiden her köyde veya mezrada mutlaka bir arıcının bulunduğu, bal sağımının ritüele dönüştüğü; bal alınırken arı nüfusunun korunmasına özen gösterildiği anlatılıyor. Geleneksel üretimde bal, yalnızca gıda değil; şifa ve kültürel değer olarak da kabul ediliyor.

üretim, verim ve beklentiler:

Arıcılar bu sezonda genel olarak memnun. Birlik başkanı, il genelinde 900 ile 1000 ton arasında hatta 1000 tonu aşan bir rekolte beklendiğini aktarıyor. Yüksek yaylalarda bazı verimsizlikler görüldüğünü söylese de, rakımı 1000 ile 1500 metre olan düşük ve orta kesimlerde bu yıl verimin oldukça iyi olduğu belirtiliyor.

Geleneksel yöntemlerin yaşatılması aynı zamanda tüketicide oluşan güven sorununun giderilmesine yönelik bir çaba olarak da tanımlanıyor. Eski tekniklerin gösterilmesiyle tüketiciye doğallık ve şeffaflık mesajı veriliyor. Tunceli'de arıcılık sadece ekonomik bir faaliyet olmaktan öte, toplumsal belleği ve yerel ritüelleri koruyan bir uygulama olarak sürdürülüyor.

TUNCELİ’DE MODERN KOVANLARLA ARICILIK YAYGINLAŞSA DA ANADOLU’NUN YÜZYILLARDIR SÜREGELEN GELENEKSEL...

TUNCELİ’DE MODERN KOVANLARLA ARICILIK YAYGINLAŞSA DA ANADOLU’NUN YÜZYILLARDIR SÜREGELEN GELENEKSEL ARICILIK YÖNTEMİ YAŞATILMAYA DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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