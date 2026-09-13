Kars'ta tarlada çözüm: tarım müdürlüğü üreticiyle yol haritası çiziyor

Köy ziyaretleriyle saha odaklı çalışma

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy köy sürdürdükleri ziyaretlerle tarımsal üretimin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeyi amaçlıyor. Yapılan görüşmelerde üreticilerin güncel tarım politikaları ve desteklerden daha etkin yararlanması için doğrudan bilgi aktarımı gerçekleştiriliyor.

Ekipler yalnızca bilgilendirme yapmakla kalmıyor; üreticilerin sahada karşılaştıkları sorun, ihtiyaç ve talepler kayıt altına alınarak ilgili birimlerle paylaşılıyor. Bu yaklaşım, tarımsal politikaların sahadaki uygulamalarının güçlendirilmesini hedefliyor.

Bilgilendirme ve öncelikli konular:

Toplantılarda üreticilere özellikle üretim planlaması ve planlı üretimin önemi; tarımsal destekleme uygulamaları; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süreçleri; hayvan sağlığı ve yetiştiricilik uygulamaları gibi güncel konularda detaylı rehberlik veriliyor. Bu kapsamlı bilgilendirme ile üreticilerin doğru bilgiye zamanında ulaşması sağlanıyor.

Bilgilendirmelerde, tarımsal desteklerden yararlanma şartları, kayıt ve başvuru süreçleri ile hayvancılık faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruluyor. Amaç, üreticilerin mevcut desteklerden etkin şekilde faydalanmasını ve üretim süreçlerini daha bilinçli yürütmesini sağlamak.

Sahadan gelen talepler ve takip mekanizması:

Ekipler köy ziyaretlerinde üreticilerle birebir görüşerek bölgenin üretim yapısını, tarımsal faaliyetlerin mevcut durumunu ve karşılaşılan sorunları değerlendiriyor. Elde edilen veriler, sahadaki öncelikleri belirlemek ve çözüme yönelik adımlar atmak üzere kurum içinde takip ediliyor.

Kars’ın kırsal bölgelerinde tarım ve hayvancılık önemli bir geçim kaynağı olduğundan, doğrudan iletişim kurma çabalarının tarımsal politikaların etkin uygulanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmaların devamında, ekiplerin üreticilerle omuz omuza sahada çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu ziyaretlerle hem üretimin planlı, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyor hem de üreticilerin taleplerine hızlı ve doğrudan yanıt verilmesini amaçlıyor. Köy ziyaretleri önümüzdeki dönemde de sürdürülerek sahadan gelen geri bildirimlerin politikalarla daha yakından eşleştirilmesi planlanıyor.

KARS’TA TARIMIN GELECEĞİ SAHADA ŞEKİLLENİYOR: EKİPLER KÖY KÖY ÜRETİCİLERİ DİNLİYOR(KARS-İHA)