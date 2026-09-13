Gaziantep'i kongre turizminin uluslararası merkezlerinden biri yapma hedefi

Yeni merkez şehirde erişilebilirliği ve kapasiteyi yükseltecek:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapımı süren yeni kongre merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Proje, toplam 35 bin metrekarelik alanda inşa ediliyor ve üç ayrı salonla birlikte toplam 4 bin 120 kişilik kapasite sunacak şekilde tasarlandı. Belediye yetkilileri, merkezin hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanımda olacağını belirtiyor.

Konum ve ulaşım avantajı:

Merkezin Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinin kesişim noktasında konumlandırılması, ulaşılabilirlik açısından önem taşıyor. Başkan Şahin, tesisin tramvay hattı, toplu taşıma güzergâhları ve ana arterlere yakınlığı sayesinde ziyaretçiler için ulaşım kolaylığı sağlayacağını vurguladı. Bu özelliklerin, şehir içi bağlantıyı güçlendirerek kongre ve fuar organizatörleri için cazip bir seçenek yaratacağı ifade edildi.

Tasarım, teknoloji ve altyapı:

Projede, dünyadaki başarılı kongre merkezi örnekleri incelenerek tasarım ve teknik kriterler belirlendi. Şahin, belediyenin genel sekreterliği, ilgili daire başkanlıkları ve mühendislerinin çalışmada aktif rol aldığını söyledi. İnşa ekibinin 30 yıllık tecrübesi ve daha önceki projeleri, projenin güvenilirliğini destekliyor. Başkan ayrıca tesisin teknolojik altyapısının günümüz gereksinimlerine uygun şekilde planlandığını kaydetti.

Merkezin salon düzenleri, akustik ve teknik donanımı ulusal ve uluslararası organizasyonların gereksinimlerini karşılayacak şekilde dizayn ediliyor. Bu sayede hem kongre hem de fuar amaçlı kullanım için güçlü bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Kültür, sanat ve eğitimle entegrasyon:

Başkan Şahin, merkezin yalnızca kongre turizmine değil, aynı zamanda kentin kültürel ve sosyal yaşamına katkıda bulunacağını belirtti. Tiyatro gösterileri, konserler, toplantılar ve geniş katılımlı etkinlikler için uygun alanlar oluşturulacak. Böylece tesis, kentteki kültür ve sanat faaliyetlerinin gereklerini karşılayacak bir merkez niteliği taşıyacak.

Ayrıca inşaat sürecinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile kullanılan teknoloji, mühendislik ve mesleki eğitim öğrencileri için canlı bir uygulama alanı sunuyor. Şahin, "İnşaat mühendisliği, mimarlık, elektrik-elektronik mühendisliği ile teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerimizin buraya gelerek staj yapması gerekiyor" diyerek projenin eğitimsel boyutunu vurguladı.

Açılış hedefi ve kent vizyonu:

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini söyleyen Şahin, merkezin seçim öncesinde açılmasını hedeflediklerini aktardı. Başkan, açılış töreninde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını davet ederek anlamlı bir başlangıç yapmayı arzu ettiklerini ifade etti. Şahin bunun bir hayal değil, planlı ve birlikte başarılacak bir hedef olduğunu belirtti.

Belediye yönetimi, projenin tamamlanmasıyla Gaziantep'in kongre ve fuar turizminde daha iddialı bir konuma yükseleceğini; kent ekonomisine, kültür hayatına ve eğitim fırsatlarına önemli katkılar getireceğini öngörüyor. Başkan Şahin, merkezin hem şehir hem ülke için hayırlı olmasını diledi.

BAŞKAN ŞAHİN: “GAZİANTEP’İ KONGRE TURİZMİNDE ULUSLARARASI HEDEFLERE TAŞIYACAĞIZ”