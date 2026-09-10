Kayıboyu mahallesi Bilecik'te kilit parke ile yenileniyor

Kayıboyu Mahallesi'nde yenileme çalışmaları sürüyor

Bilecik Belediyesi tarafından Kayıboyu Mahallesi'nde yürütülen kilit parke taşı döşeme çalışmaları mahalleye yeni bir görünüm kazandırıyor. Bilecik Belediyesi ekipleri doğalgaz ve altyapı çalışmaları tamamlanan alanlarda öncelik vererek sokakları kullanılabilir hale getiriyor.

Ulaşıma yeni güzergahlar:

Çalışmalar kapsamında başta Yıldız Sokak olmak üzere ulaşımı güçleştiren alanlara yeni yollar açıldı. Açılan cadde ve sokaklar kilit parke taşıyla kaplanarak hem yaya hem araç trafiği için güvenli, düzenli bir zemin oluşturuldu.

Çevre düzenlemesi ve metruk yapıların temizliği:

Ekipler ayrıca ulaşımı ve görünümü olumsuz etkileyen yapı ve metruk binalara yönelik müdahalelerde bulundu. Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alanlarda yapılan düzenlemeler mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Kayıtlara geçen 13. Mahallede gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin yaşam kalitesinin artması hedefleniyor.

KAYIBOYU MAHALLESİNDE YOL VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR