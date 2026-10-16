Düzce Üniversitesi'nde personel için kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürüyor

Eğitim programının amacı ve yasal dayanağı:

Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü, üniversite personelinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalığını artırmak, çalışma ortamlarındaki risklere karşı bilinçli hareket etmelerini sağlamak ve güvenli çalışma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla temel eğitimler düzenliyor. Program, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanan birim bazlı içeriklere göre şekillendirildi.

Hastane ortamına özgü riskler:

Eğitimlerin ilki, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi personeline yönelik olarak gerçekleştirildi. Eğitimleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörü ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Dr. İrem Horuz ile İşyeri Hekimi Dr. Zehra Aslıhan Çetin verdi. Oturumda sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü ortamlara özgü tehlikeler, iş kazalarının önlenmesi, çalışan sağlığının korunması ve güvenli çalışma uygulamaları ele alındı.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi personeline yönelik ikinci grup eğitimi ise A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Güler ile B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Emine Korkmaz tarafından gerçekleştirildi. Bu oturumda hastane ortamında karşılaşılabilecek mesleki risklerin önceden belirlenmesi ve bu risklere karşı alınması gereken önleyici tedbirler değerlendirildi.

Hastane eğitimlerinde ayrıca Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Birimi temsilcisi Muzaffer Sezer tarafından, acil toplanma alanları ve acil durum kodları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu bölümde personelin afet veya acil durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiği ve kodların kullanım amaçları detaylandırıldı.

Temizlik, güvenlik ve teknik personele yönelik uygulamalı eğitim:

Temizlik, güvenlik ve teknik hizmetlerde görev yapan personele yönelik eğitimler B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Serkan Yüksel tarafından verildi. Eğitimlerde çalışanların görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri mesleki riskler, iş kazalarını önlemeye yönelik tedbirler ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarının günlük çalışma süreçlerinde uygulanmasının önemi vurgulandı.

Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. İrem Horuz, eğitimlerle ilgili değerlendirmesinde, "İş kazalarının büyük bölümü doğru bilgi ve güvenli çalışma alışkanlıklarıyla önlenebilir. Eğitimlerimizi Üniversitemizin tüm personeline ulaşacak şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir güvenlik kültürü ve gelecek planı:

Koordinatörlük, eğitimlerin kurum genelinde güvenli çalışma alışkanlıklarını günlük iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçladığını belirtiyor. Program kapsamında yüz yüze oturumlar, birimlerin görev alanları ve çalışma ortamı özellikleri göz önünde bulundurularak planlanmaya devam edecek ve önümüzdeki dönemde farklı personel gruplarına yönelik yeni eğitimler düzenlenecek.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ, GÜVENLİ ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK AMACIYLA ÜNİVERSİTE PERSONELİNE YÖNELİK TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ DÜZENLİYOR.