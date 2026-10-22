Düzce valiliği projelerin yol haritasını gözden geçirdi

Valilikte haftalık değerlendirme toplantısı:

Vali Mehmet Makas başkanlığında Düzce Valiliği'nde düzenlenen haftalık toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalar ve planlama aşamasında olan projeler ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantıya vali yardımcıları katıldı ve her bir projenin mevcut durumu hakkında bilgi paylaşıldı.

Süren projelerin değerlendirilmesi:

Toplantıda, kent genelinde devam eden projelerin ilerleyişi, uygulamadaki aksiyonlar ve kısa vadede beklenen adımlar değerlendirildi. Yetkililer, yürütülen faaliyetlerin takibini sağlamak amacıyla yürütme ve raporlama süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Planlama ve takip süreçleri:

Planlama aşamasındaki projelere ilişkin sunum ve görüşlerin yer aldığı toplantıda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların önceliklendirilmesi ile kaynak ve zaman planlaması masaya yatırıldı. Düzce genelindeki proje uygulamalarının düzenli izlenmesi ve koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA, KENT GENELİNDE DEVAM EDEN VE PLANLAMA AŞAMASINDA BULUNAN PROJELER ELE ALINDI. VALİ MAKAS, ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA VALİ YARDIMCILARINDAN BİLGİ ALDI.