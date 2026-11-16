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Düzce'de 11 aylık narkotik bilançosu: 221 olay, 31 kilogram ele geçirildi

Düzce'de 2026'nın ilk 11 ayında narkotik ekipleri 221 olaya müdahale etti; 1.600 şüpheli işlem gördü, 31 kilogram ve 211 bin 811 ecza ele geçirildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de 11 aylık narkotik bilançosu: 221 olay, 31 kilogram ele geçirildi

Düzce'de 2026 ilk 11 aylık değerlendirme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılının ilk 11 ayında yürüttükleri operasyonların sonuçlarını paylaştı. Açıklanan veriler, il genelinde sürdürülen mücadelenin kapsamını ve ele geçirilen maddelerin miktarını gösteriyor.

Operasyon ve ele geçirilen maddeler:

Söz konusu dönemde toplam 221 uyuşturucu olayına müdahale edildi. Operasyonlarda 211 bin 811 sentetik ecza ile 31 kilogram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli sayıları ve adli süreç:

Yıl içinde yürütülen çalışmalarda toplam 1.600 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 147'si tutuklanırken, 120 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 1.366 kullanıcı ve 206 satıcıya işlem yapıldığı kaydedildi.

Emniyet verileri, operasyonların hem kullanıcı hem de satıcı odaklı devam ettiğini ve ele geçirilen miktar ile ecza sayısının mücadelenin yoğunluğunu yansıttığını ortaya koyuyor. Yetkililer, benzer çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini belirtiyor.

DÜZCE’DE 2026 YILI İLK 11 AYI İÇERİSİNDE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA 221 OLAY KAYITLARA...

DÜZCE’DE 2026 YILI İLK 11 AYI İÇERİSİNDE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA 221 OLAY KAYITLARA GEÇTİ. AYRICA 31 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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