Samsun İlkadım'da sokak satışına ağır darbe: 59 bin 346 sentetik hap ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yapılan arama sonucunda 59 bin 346 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyon kapsamında toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Aramanın kapsamı ve kurum koordinasyonu:

Yürütülen faaliyetin, özellikle uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olduğu kaydedildi. İşlemler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi ve kolluk kuvvetlerinin ilgili birimleri olay yerinde görev aldı.

Hapların ele geçirilmesinin olası etkileri:

Ele geçirilen miktarın büyüklüğü, potansiyel olarak piyasaya sürülmesi halinde toplum sağlığına yönelik riskleri artırabilecek türden. Bu tür operasyonlar, sokak satış ağlarının çökertilmesine ve uyuşturucu arzının kesilmesine yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma sürecinde delil tespiti ve şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği, adli makamların yürüttüğü incelemeler sonrasında ek açıklamaların yapılabileceği bildirildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 59 BİN 346 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ, 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.