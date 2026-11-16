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Samsun'da operasyon: 135 bin 465 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'da İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, üç şüpheliye ait kolilerde toplam 135 bin 465 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da operasyon: 135 bin 465 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin saha çalışmaları, şüphelilerin tespiti ve piyasaya sürülmek istenen maddelerin ele geçirilmesine odaklandı.

ele geçirilen miktar ve materyal:

İlkadım ilçesinde üç şüpheliye ait kolilerde yapılan aramalarda 135 bin 465 adet sentetik ecza hapı bulundu. Ele geçen uyuşturucu niteliğindeki maddelerin türü ve paketlenme biçimi operasyon tutanaklarına geçirildi.

gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığının koordinesindeki soruşturma devam ediyor; emniyet birimleri elde edilen delillerin incelemesini sürdürüyor ve olayla ilgili adli süreç izleniyor.

Yetkililer, yürütülen bu tür çalışmaların uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine, piyasaya sürülen maddelerin tespit edilmesine ve toplum sağlığının korunmasına katkı sağladığını belirtiyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE 3 ŞÜPHELİYE AİT KOLİLERDE YAPILAN ARAMADA 135 BİN 465 ADET SENTETİK...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE 3 ŞÜPHELİYE AİT KOLİLERDE YAPILAN ARAMADA 135 BİN 465 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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