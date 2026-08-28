Düzce'de ailelerle üretme ve öğrenme buluşması

Etkinlik genel bakış:

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Atalı Anaokulu yürütücülüğünde düzenlenen 'Ailemle Üretiyorum, Birlikte Büyüyorum' programı, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla Atalı Anaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yeni eğitim öğretim yılı için öne çıkarılan "Selamlaşma" teması çerçevesinde planlandı ve katılımcılarda olumlu karşılık buldu.

Katılımcılar ve amaç:

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, aile katılımının çocukların sosyal ve duygusal gelişimindeki önemine dikkat çekti ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesinin eğitim başarısına doğrudan katkı sağladığını vurguladı. Etkinliğin ana hedefi, aileleri eğitime dahil ederek çocukların yaşam becerilerini, paylaşma ve üretme alışkanlıklarını desteklemek olarak belirlendi.

Atölye ve uygulamalar:

Program kapsamında bir dizi uygulamalı eğitim ve atölye düzenlendi. Uzman Psikolog Hülya Cengiz tarafından yönetilen "Çocukla Bağ Kurma Atölyesi" ailelere pratik iletişim teknikleri sundu. Çevre Mühendisi İsmail Ertan ise "Gıda Okuryazarlığı ve Sağlıklı Besin Seçimi (Etiket Okuma)" başlıklı eğitimle beslenme bilincini artırdı. Ardından aileler ve çocukların birlikte yer aldığı "Sağlıklı Atıştırmalık Hazırlama Atölyesi" uygulamalı öğrenme fırsatı sağladı.

Etkinliğe renk katan uygulamalardan biri de doğa ve çevre bilincini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen mavi yemiş (yaban mersini) fidan dikimi oldu; aileler çocuklarıyla birlikte fidan dikimi yaparak paylaşım ve sorumluluk duygusunu pekiştirdi.

Program, belge takdimi, ikramlar ve kapanış etkinliğiyle son buldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, aile katılımını artıran ve çocukların sosyal, duygusal ile yaşam becerilerini destekleyen benzer eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE’DE AİLE KATILIMINI GÜÇLENDİRMEK VE ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA “AİLEMLE ÜRETİYORUM, BİRLİKTE BÜYÜYORUM” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.