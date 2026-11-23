Bursa'da akşam sağanağı sonrası rögar müdahaleleri

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağmur sularının tıkanan rögarlar nedeniyle birikmesi sonucu birçok yol göle dönerken, trafikte aksamalar ve araçların mahsur kalması bildirildi.

Müdahale ve tahliye çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen BUSKİ ve itfaiye ekipleri, tıkanan rögarların açılması ve biriken suyun tahliyesi için eş zamanlı çalışmalar başlattı. Ekipler rögar kapağı açma, kanal temizleme ve su tahliye pompa hizmetleriyle kısa sürede müdahale ederek sokaklardaki su seviyesinin düşürülmesini sağladı.

Araçların kurtarılması ve bölgedeki durum:

Sel sularında mahsur kalan ve arızalanarak hasar gören yaklaşık 10 araç, olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla bulunduğu yerlerden kaldırıldı. Yetkililer, tehlike oluşturabilecek noktaların tespit edilip önlem alındığını, çalışmaların bazı bölgelerde halen sürdüğünü bildirdi.

Ekipler, rögar temizliği ve su tahliyesi çalışmalarını tamamlayana kadar sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Bölgedeki müdahalelerle suyun tahliyesinin sağlandığı ve rögarların açıldığı aktarıldı.

BURSA’DA SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN EKİPLER SEFERBER OLDU